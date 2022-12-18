Bakan Dönmez evine doğal gaz verilen aileyi ziyaret etti

"MARDİN'DE DOĞAL GAZ KULLANMAYAN İLÇEMİZ KALMAYACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Mardin'de Ömerli ve Dargeçit ile doğal gaz verilen ilçe sayısının 8'e çıktığını, geri kalan 2 ilçeye de yakın zamanda doğal gaz verileceğini söyledi.

Daha önce söz verdikleri Ömerli ve Dargeçit ilçelerine doğal gaz getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle bu konforu vatandaşlarımızın evine de ulaştırmış olduk. Rabb'im hayırlısıyla kullanmasını nasip etsin. Cumhurbaşkanımız ne diyordu; 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak' Burası doğunun en ücra şehirlerinden bir tanesi. Bizim evimizde ne konfor varsa, burada da var çok şükür. Şu anda 10 ilçemizden 8'ine doğal gaz vermiş olduk. 2 ilçemiz kaldı. O iki ilçemizin de inşallah seneye tamamlayacağız. Artık Mardin'de doğal gaz kullanmayan ilçemiz kalmayacak. Artık kömürün karası, isi ve külünden kurtulacağız. Şehrimizin havası pırıl pırıl olacak."

Ömerli Belediye Başkanı Altındağ da ilçenin her anlamda geliştiğini vurgulayarak, çok sevindiklerini belirtti.

Bakan Dönmez'i evlerinde misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hamdiye Altıntaş ise "Doğal gaz geldi çok güzel oldu. Çok sevindik Allah razı olsun. Kışın çok zorluk çektik, soba kuruyorduk. İnanın ısınamadık, sobamız daha yerde kaldırmadık. Doğal gazın geleceğini beklemiyorduk, rüya gibi geldi bize, çok sevindik. Ben halen inanamıyorum." diye konuştu.

Hıdır Altıntaş da doğal gaza kavuşmanın büyük bir nimet olduğunu ifade etti.

Doğal gaza kavuştukları için çok mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür eden Altıntaş,"Dün ilk defa yaktık ve çok rahat ettik. Bir de kömür çok pahalandı. Kalorifer sorunu, kirliliği her bakımdan sıkıntı vardı. Şimdi rahat ettik, gerçekten büyük nimet." dedi.

Yurt dışında yaşayan oğlunun doğal gaz için aylık yaklaşık 200 Avro ödediğini anlatan Altıntaş, şunları paylaştı:

"Burada daha fatura gelmedi ama daha ucuz olduğunu söylüyorlar. Kömür alsaydık her daireye yaklaşık 20 bin lira düşerdi. Kömür almadık biz ama kömüre göre ayda bin lira bile ödesek hemen hemen 5'te bir fiyatına geliyor. Hem ucuz hem temiz, her bakımdan iyi yani. Şimdi Almanya sıkıntı yaşıyor. Birçok ülkede gaz sıkıntısı var ama Türkiye'de yok. Türkiye'de olmaması büyük bir nimet."