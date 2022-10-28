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Giriş Tarihi: 28.10.2022 16:22 Son Güncelleme: 28.10.2022 16:23

'Fatih' yeni fetihlere hazırlanıyor! Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı

DHA
’Fatih’ yeni fetihlere hazırlanıyor! Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'daki hesabından, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Fatih sondaj gemisi ile ilgili açıklamasını paylaşarak, "Gözümüz ufukta, kulağımız doğal gaz milli takımımızda. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla enerjide asırlık projelere imza atıyoruz. Yeni keşifler için Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı. Enerjide tam bağımsız Türkiye için aramaya devam" ifadelerini kullandı.

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'Fatih' yeni fetihlere hazırlanıyor! Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı
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