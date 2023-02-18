Bakan Dönmez: İskenderun’a getirilen kruvaziyer gemisine depremzedelerimiz yerleştirilecek

"HEP BİRLİKTE AFETİN ÜZERİNDEN GELMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ GAYRET SARFEDİYORUZ"

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın depremden etkilenen il ve ilçe merkezlerinde konutların yapılacağı yerleri tespit ettiğini ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kısa bir süre içinde bu inşaatlar başlayacak ve vatandaşlarımızı tahsisler devam edecek. Amacımız bu bölgelerde eskisinden daha sağlam, daha güzel yapıları insanlarımızla buluşturmak. Deprem bölgelerinden geçici olarak komşu illere depremzedelerin yakınlarına, akrabalarına gidişleri de söz konusu. Ama bir taraftan da hayat devam ediyor, özellikle İskenderun özelinde baktığımızda burası sanayisi de güçlü, ticari açıdan da güçlü bir şehrimiz. Orada da iş hayatı yavaş yavaş zaten başladı. Bu kapsamda tüm planlamalarımızı yaptık. Biraz önce de burası için görevlendirilen koordinatör valilerimiz, kaymakamımız, TBMM başkan vekilimiz sağ olsun ilk günden bu yana bizlerle birlikte, milletvekillerimiz burada. Hep birlikte afetin üzerinden gelmek için gece gündüz gayret sarfediyoruz."