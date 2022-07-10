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Giriş Tarihi: 10.7.2022 15:01 Son Güncelleme: 10.7.2022 15:02

Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için boru serimine başlandı

DHA
Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için boru serimine başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın taşınması için derin denizde boru serimine başlandığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazı için dev platform derin denizlerde boru serimine başladı. Sığ deniz boru serim işlemleri tamamlandı. Karadeniz'in 2 bin 200 metre altındaki enerji üssünde çalışmalar 7/24 devam ediyor" ifadelerine yer verdi.



Bakan Dönmez'in Twitter paylaşımında boruları derin deniz tabanına yerleştiren 'Castorone' gemisinin görüntüsü de yer aldı.

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Bakan Dönmez: Karadeniz gazı için boru serimine başlandı
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