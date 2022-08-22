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Giriş Tarihi: 22.8.2022 23:35

Bakan Dönmez Körfez ülkeleri Umman ve Katar'a ziyarette bulunacak

AA
Bakan Dönmez Körfez ülkeleri Umman ve Katar’a ziyarette bulunacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji alanındaki iş birliğini geliştirmek için Körfez ülkeleri Umman ve Katar'a ziyarette bulunacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Umman'ın başkenti Maskat'a gelecek.

Salı günü gerçekleşecek programda Bakan Dönmez, Ummanlı mevkidaşı Salim Al Aufi ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.

Dönmez'in Körfez mesaisi çarşamba günü Katar ile devam edecek.

Son yıllarda iki ülke arasında her alanda artan iş birliğini geliştirmek için Dönmez, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde ülkeler arasındaki enerji ve maden alanında iş birliğinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

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Bakan Dönmez Körfez ülkeleri Umman ve Katar'a ziyarette bulunacak
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