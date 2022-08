Bakan Dönmez: Sayısız engellemelerle karşılaştık ama yılmadık

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak olan Abdülhamid Han sondaj gemisi 2,5 aylık çalışmanın ardından hazır hale getirilerek bugün ilk görev yerine uğurlandı. Gemiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile beraberindeki heyet uğurladı.



Törende konuşan Bakan Fatih Dönmez, 4'üncü ultra derin deniz sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın bugün ilk sondajına uğurlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Fatih ile başlayan, Yavuz ve Kanuni ile devam eden derin deniz sondajlarımızda bugün yeni bir sayfa daha açıyoruz. Filomuzun en güçlüsü yedinci nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek birazdan Akdeniz'deki ilk görev yerine doğru yola çıkacak. Buradaki görev süresi yaklaşık 2 ay olacak. Abdülhamid Han, Doğu Akdeniz'de arama kuyuları açacak. Açılan kuyular, daha önce yaptığımız sismik verilerin doğrulanması ve yer altındaki yapıların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. Karadeniz gazının keşfi bizlere şunu gösterdi ki azim, sabır ve kararlılıkla atılan her adım elbet bir gün hedefine ulaşacak. Hem içeride hem dışarıda sayısız engelle karşılaştık. Türlü zorluklara göğüs gerdik. Ancak yılmadık, pes etmedik. İnandık. Zat-ı alilerinizin de desteğiyle Bir yola, bir hayale baş koyduk. Bugün geriye dönüp baktığımızda katlandığımız her sıkıntının nasıl kutsal bir amaca hizmet ettiğini daha iyi görüyoruz. Ve bugün Abdülhamid Han sondaj gemisiyle inşallah yeni müjdelerin arifesindeyiz. İnşallah buradan da milletimizin umutla beklediği güzel haberleri vermek bizlere nasip olur" diye konuştu. "



"BİZ DÜN DE BURADAYDIK, BUGÜN DE BURADAYIZ, YARIN DA BURADA OLACAĞIZ"



Abdülhamid Han sondaj gemisinin geçtiğimiz hafta Taşucu Limanının yaklaşık 20 kilometre açıklarında sondaj öncesi son test operasyonlarını yaptığını vurgulayan Dönmez, "Sondaj kabiliyet testleri, denizcilik testleri, sistem ve ekipman testlerini başarıyla tamamladı. Abdülhamid Han 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. 11 bin metre ile dünyanın en derin noktası olan, Büyük Okyanusta bulunan Mariana Çukuru'ndan bile daha derine inebiliyor. 238 metre uzunluğuyla yaklaşık 2,5 futbol sahası büyüklüğünde devasa bir yapıya sahip. 200 mürettebatımız Türkiye'nin yeni sondaj gemisinde gece gündüz demeden ter dökecek. Karadeniz gazının 2023'e yetişmesi için Akdeniz'de görev yapan gemilerimizi de Karadeniz'e çekmiştik. Çünkü orada hem denizde hem de karada yoğun bir mesai devam ediyor. Yavuz ve Kanuni, Fatih'in açtığı kuyuların alt tamamlama ve üst tamamlama operasyonlarını gerçekleştiriyor. Gemilerimizi Karadeniz'e çektiğimiz için Türkiye'nin Akdeniz'den vazgeçtiği, baskı ve yıldırmalara boyun eğdiği şeklinde mesnetsiz bir sürü iddia ortaya atıldı. Biz dün de buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız. Yalan yanlış iddialarla Türkiye'nin yoluna taş koyduğunu zannedenlere cevabımızı bugün burada, sahada veriyoruz. Biz ne haklarımızdan vazgeçeriz ne de Mavi Vatandın bir karışından. Türkiye bugün kendi egemenlik haklarıyla ilgili bir konuda haklı davasından vazgeçmiyor, her platformda bunu korkmadan dile getirebiliyorsa bu Cumhurbaşkanımızın feraseti ve kararlığı sayesindedir" şeklinde konuştu.



"SADECE DENİZDE DEĞİL, KARADA DA YOĞUN BİR PETROL VE DOĞAL GAZ ARAMA VE SONDAJ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORUZ"



Karadeniz gazını 2023'te Türk milletiyle buluşturmak için yürüttükleri çalışmaların takvime uygun bir şekilde ilerlediğinin altını çizen Dönmez, "Fatih, Yavuz ve Kanuni, ilk faz üretim için gereken 10 kuyunun açılması, alt tamamlama ve üst tamamlama işlemlerine devam ediyor. Diğer yandan karadaki gaz işleme tesisimizin inşası da planlarımız çerçevesinde ilerliyor. 5 kilometrelik sığ deniz boru hattı serimi tamamlandı. 165 kilometrelik derin deniz tabanındaki boru seriminin yaklaşık yüzde 60'ı tamamlandı. İnşallah önümüzdeki ay derin deniz tarafındaki boru serimini tamamlamayı hedefliyoruz. Öte yandan sadece denizde değil, karada yoğun bir petrol ve doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz. 2022 yılı için rezerv ekleme hedefimiz 71 milyon varildi. Ancak bu yıl içerisinde keşfettiğimiz ve orada şehit olan polisimiz Esma Çevik'in ismini verdiğimiz sahamızla birlikte 2022'in ilk çeyreğinde ilave rezerv rakamımız şimdiden 110 milyon varile ulaştı. Sözlerime burada son verirken bu yolda bizlere her türlü desteği veren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Bu süreçte emekleri geçen önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımıza, bizlere müjdeli haberler vermek için ter döken bütün Türkiye Petrolleri yönetimine ve çalışanlarımıza ve dualarıyla bizleri yalnız bırakmayan aziz milletimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.