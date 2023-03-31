Bakan Dönmez: TANAP’ın kapasitesi 2 katına çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye olarak Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkeleriyle her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dönmez, "Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları Toplantısı" için geldiği Budapeşte'de ilk olarak Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüştü.

Ardından zirvenin düzenleneceği Puskas Arena Stadyumu'na geçen Dönmez'i burada Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto karşıladı.

Daha sonra Dönmez, Szijjarto, Şahbazov, Kırgızistan Enerji Bakanı Talaybek İbrayev, Özbekistan Cumhuriyeti Enerji Bakan Yardımcısı Azim Akhmedkhadjaev, Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Askhat Khasseno ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev toplantı yaptı.

Bakan Dönmez, heyetler arası görüşmelerin ardından gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası Türkiye'ye yardım eden Türk Devletleri Teşkilatına teşekkür etti.

Yaptıkları toplantıda afetlere müdahalede işbirliğinin artırılmasına yönelik ortak karar aldıklarını belirterek, bunun için de ayrıca teşekkür eden Dönmez, üç yılı aşkın bir süredir enerji piyasaları açısından son derece kritik zamanların yaşandığına işaret etti.

Dönmez, "Enerji arz güvenliğine ilişkin endişeler, öngörülemeyen piyasa koşulları ve meteorolojik koşullar nedeniyle de devam etmektedir. Jeopolitik gerilimler de bu kaygıları etkilemekte, piyasalarda istikrarsızlığa neden olmakta ve fiyat artışlarına yol açmaktadır. Bu nedenle dengeli, uzun vadeli ve akılcı bir planlama gerektiren enerji arz güvenliğimiz açısından kaynakların ve güzergahların çeşitlendirilmesi son derece büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Böylesine bir dönemde Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri olarak işbirliğini artırmanın gerekliliğini vurgulayan Dönmez, "Ülkelerimiz birçok alanda birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip ve bu potansiyeli, özellikle çok uluslu petrol, doğal gaz ve elektrik projelerinin gerçekleştirilmesi için sinerji yaratacak şekilde kullanmak zorundayız. Geçtiğimiz yıl Kazakistan'daki toplantıda belirttiğimiz gibi Hazar'ın doğusunu ve batısını birleştirerek teşkilatımızın üye ve gözlemci ülkelerinin refahına olumlu katkılar yapmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıların çok verimli geçtiğini belirten Bakan Dönmez, işbirliklerinin ülkeler arasındaki ilişkileri geliştireceğini, enerji güvenliğini artıracağını ve teşkilatın güçlenmesine de büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmayı çok önemsediğine dikkati çeken Dönmez, şunları ifade etti:

"Yerli petrol ve doğal gaz arama ve üretimini artırmak, petrol ve gaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirerek ilgili altyapıyı güçlendirmek, bu çerçevede ülkemizde bir gaz ticaret merkezi kurmak, yenilenebilir enerji kullanımını artırmak, enerji çeşitliliğimizi nükleer santralleri de ilave ederek çeşitlendirmek ve enerji verimliliğini daha da geliştirmek amacıyla gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye olarak Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkeleri ile her türlü işbirliğine, bilgi ve deneyim paylaşımına hazırız."

TANAP'IN KAPASİTESİ 2 KATINA ÇIKACAK

Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Dönmez, Türkiye'nin hem kendi hem de Avrupa'nın arz güvenliğini güçlendirmek ve yardımcı olmak için sorumluluk üstlenen ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin önemli uluslararası projelere ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) bunlardan birisi. Azerbaycan gazının Türkiye'ye, Türkiye üzerinden Avrupa'ya, İtalya'ya kadar gönderilmesiyle alakalı önemli bir proje. Şu andaki kapasitesi yıllık 16 milyar metreküp ama çok yakın bir gelecekte kapasiteyi 2 katına kadar artıracağız. Yine aynı şekilde bu artan kapasiteyle hem Türkiye hem de komşularımız faydalanmış olacak." bilgisini verdi.

Avrupa'nın doğal gaz krizine hazırlıksız yakalandığını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Avrupa sıvı doğal gaza yönelmek suretiyle alternatif aradı ama orada da yine terminallerin kapasitesinin ve sayılarının yetersizliği ve kaynak ülkelerin birdenbire bu kadar artan talebi karşılamaktan uzak olması gibi sorunlarla fiyatlar anormal yükseldi. Söz konusu krizden en çok Avrupa etkilendi. En çok istifade eden kim ona bakmak lazım. Dolayısıyla bu kriz kimin işine yarıyor kimin işine yaramıyor bunu da öyle değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu süreci sadece tasarrufla yönetmek de sürdürülebilir değil. Avrupa kendi içinde bunları değerlendirip kendi kararını verecektir. Biz Türkiye ve Türk devletleri olarak uzun ve orta dönemli projelerle yine Avrupa'nın, özellikle dost ülkelerin yanında olmaya devam edeceğiz."

Bakan Dönmez daha sonra Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile de heyetler arası bir görüşme yaptı.