Bakan Dönmez: Temmuz yenilenebilirde rekorların ayı oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayında elektrik üretiminde güneş ve rüzgarın payına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Dönmez, söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Temmuz, yenilenebilirde rekorların ayı oldu. Güneşten 2 milyar 7 milyon kilovatsaat elektrik üretim rekoru, rüzgardan 4 milyar 237 milyon kilovatsaat elektrik üretim rekoru kırıldı. Temmuzda rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarı toplam üretimin ilk defa yüzde 21,6'sını oluşturdu."