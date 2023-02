Bakan Dönmez: Türkiye, uluslararası projelerdeki başarısıyla güvenilirliğini kanıtlamıştır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi temasları kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 9. Bakanlar ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 1. Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Güney Gaz Koridoru Danışma Konseyi 8. Bakanlar Toplantısı'nın ardından birçok değişiklik yaşandığını belirten Bakan Dönmez, "Dünya değişti ve enerji güvenliği konuları her ülke için daha önemli hale geldi. Romanya Cumhurbaşkanı'nın bugünkü toplantıya katılımı, enerji güvenliği konularına büyük önem verdiğimizi bir kez daha gösteriyor. Bundan sonraki ortak adımlarımız iki ülke ilişkilerine göre atılacak. Biz stratejik ortağız" dedi.



"YEŞİL EKONOMİYE YÖNELİK POLİTİKALARIMIZ DAHA İDDİALI VE GERÇEKÇİ OLACAKTIR"



Yeşil enerjiye geçişin büyük bir önem taşıdığını ifade eden Bakan Dönmez, "Sonuç olarak, bugün görüşülen konular Güney Gaz Koridoru'nun yeni enerji pazarlarına ve kaynaklarına doğru genişletilmesi, kapasitesinin artırılması ve yeşil enerji koridoruna dönüştürülmesidir. Bu görüşmeler, uluslararası iş birliği için iyi bir örnek teşkil edecek, hidrojen gibi yeşil enerjinin taşınması ihtimalleri bizlere daha fazla iş birliği için yeni fırsatlar sağlayacaktır. Kaynakları ve güzergahları çeşitlendirerek uzun vadeli enerji arz güvenliğini sağladığımızda, yeşil ekonomiye yönelik politikalarımız daha iddialı ve gerçekçi olacaktır. Güney Gaz Koridoru'nun uzun vadeli enerji arz güvenliğinin sağlanmasındaki kritik rolü konusunda değerli katılımcılar arasında ortak bir anlayış olduğuna inanıyorum" diye konuştu.



"TÜRKİYE BU ÇERÇEVEDE HER TÜRLÜ ORTAKLIĞA VE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRDIR"



Yaşanan son küresel gelişmelerin, bölgesel enerji güvenliği için bölgesel iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Dönmez, "Bu çerçevede, Türkiye ve Azerbaycan'ın siyasi desteği olmasaydı Güney Gaz Koridoru konseptinin gerçekleşemeyeceğini bu yıl bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum. Türkiye, bu açıdan, AB'nin arz güvenliğinin artırılması için en uygun güzergâh ve en güvenilir liman konumundadır. Türkiye, altyapı yatırımları ve uluslararası projelerdeki başarısıyla güvenilirliğini kanıtlamıştır. Güney Gaz Koridoru'nun hayata geçirilmesi ve ticari gazın Avrupa'ya akışının sağlanması özellikle bu hedefe ulaşmada önemli bir adımdır. Gaz hacmini artırmak için ek rezervlere ve ek kaynak ülkelere ihtiyacımız vardır. Bu çerçevede bölgemizin refahı için Azerbaycan ve Türkmenistan ile iş birliğimizi geliştirmeye hazırız. Başarılı bir şekilde uygulanan uluslararası bir proje olarak, bu koridoru hidrojen gibi yeşil enerjinin taşınabileceği yeşil bir koridora dönüştürebilmek adına bir adım daha ileri gitme fırsatına sahibiz. Türkiye bu çerçevede her türlü ortaklığa ve iş birliğine hazırdır" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE, YEŞİL ENERJİNİN TAŞINMASI İÇİN YENİ ORTAKLIKLARA VE PROJELERE HAZIRDIR"



Türkiye'nin arz güvenliğini güçlendirme yolunda attığı önemli adımlardan birinin de yerli kaynakların maksimum düzeyde kullanılması olduğunu belirten Dönmez, "Bu çerçevede, bünyemize kattığımız 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisi ile karada ve denizde arama faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Karadeniz'deki çalışmalarımız toplamda 710 milyar metreküp doğal gaz keşfiyle sonuçlanmıştır. Ülkemizin ve bölgemizin arz güvenliğine katkı sağlayacak ilk gaz akışını birkaç ay içinde şebekemize vermeyi planlıyoruz. Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin uluslararası bir gaz ticaret merkezi olabilmesi için gerekli ve yeterli fiziksel altyapıya, düzenleyici çerçeveye ve piyasa olgunluğuna sahip olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda, çalışmalara şimdiden başladık. Bu koridorun ortaklarının bu ticaret merkezinin önemli ortakları ve oyuncuları olacağına da inanıyoruz. Türkiye sadece doğal gaz taşımacılığı için değil, elektrik iletimi için de en uygun rotadır. Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan ile elektrik bağlantılarına sahip olan Türkiye, yeşil enerjinin taşınması için yeni ortaklıklara ve projelere hazırdır" açıklamasında bulundu.



"TÜRKİYE ENERJİ PROJELERİNDE KİLİT ROL OYNAMAYA DEVAM EDİYOR"



Çok kısa bir süre önce iki önemli belgenin duyurusunu yaptıklarını ifade eden Bakan Dönmez, "Türkiye'nin Yeni Ulusal Enerji Planı ve Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası. Planımıza göre, toplam kurulu güçte yenilenebilir kaynakların payını yüzde 55'ten yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyoruz. Hidrojen konusunda hedefimiz, gaz şebekemize yüzde 3,5 oranında hidrojen katmak ve elektroliz kapasitemizi 2035 yılına kadar 5 gigawatta (GW), 2035 yılına kadar ise yüzde 5'e çıkarmaktır. Ayrıca, baz yük ihtiyacımızı artan yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılayabilmek için nükleer enerjiyi, enerji karışımımıza dahil ederek 2035 yılına kadar 7,2 gigawatt nükleer kurulu güce sahip olmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin Doğu ile Batı arasındaki eşsiz konumuyla bölgedeki enerji projelerinde kilit rol oynamaya devam ettiğini ve Güney Gaz Koridoru'na tam desteğini vermeyi sürdüreceğini belirtmek isterim. İş birliği ve dayanışma, enerji arz güvenliğimizi güçlendirmek ve uluslarımızın zenginliği ve refahını artırmak için kullanabileceğimiz benzersiz araçlardır. Ayrıca, bu tarz zorlu süreçleri ülkelerin tek başlarına atlatması kolay olmaz, işbirliği yapmalıyız" dedi.