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Giriş Tarihi: 8.8.2022 21:55 Son Güncelleme: 8.8.2022 22:42

Bakan Dönmez 'Yarın büyük gün' diyerek duyurdu: "Mavi Vatan'ın en güçlüsü Abdülhamid Han ilk sondajı için demir alıyor"

AA
Bakan Dönmez ’Yarın büyük gün’ diyerek duyurdu: Mavi Vatan’ın en güçlüsü Abdülhamid Han ilk sondajı için demir alıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yarın Akdeniz'de ilk sondajı için demir alacağını bildirdi. Bakan Dönmez, "Yarın büyük gün. Heyecanlıyız. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun." ifadelerini kullandı. İşlemleri tamamlanan Abdülhamid Han sondaj gemisinin Mersin Taşucu Limanı'ndan yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanması bekleniyor.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanındaki Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar tamamlandı.

İLK SONDAJI İÇİN DEMİR ALIYOR: 'YARIN BÜYÜK GÜN'

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız… Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor.

'GAYRETİ ABDÜLHAMİD HAN GİBİ OLSUN'

Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun." ifadesini kullandı.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı "Abdülhamid Han" olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı.

HAZIRLIK SÜRECİ 2,5 AY SÜRDÜ

2,5 ay Mersin'in Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.

MAVİ VATAN'IN EN GÜÇLÜSÜ!

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

İLK GÖREV YERİNE BAŞKAN ERDOĞAN UĞURLAYACAK!

İşlemleri tamamlanan geminin Mersin Taşucu Limanı'ndan yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanması bekleniyor.

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Bakan Dönmez 'Yarın büyük gün' diyerek duyurdu: "Mavi Vatan'ın en güçlüsü Abdülhamid Han ilk sondajı için demir alıyor"
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