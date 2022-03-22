Bakan Dönmez: Yavuz Sondaj Gemisi 4 Nisan’da kritik göreve çıkıyor

Dönmez, şu anda bir geminin kıyı tarafında işlemlerine devam ettiğini belirterek, deniz tabanında ıslah çalışması yaptığını kaydetti.

Karada terminale kadar gidecek borulama işlemlerinin de sürdüğünü bildiren Dönmez, şu bilgileri paylaştı:

"Proje, bittiğinde dünyada da örnek gösterilen büyük mega projelerinden biri olacak. Son derece çevreci, uluslararası çevre standartlarına uygun, raporlanmış bir proje. Burada bizimle birlikte çalışan firmaların hemen hemen tamamı, dünya ölçeğinde bu işleri yapmış firmalar. Sadece karada bugün itibarıyla yaklaşık 2 bin işçimiz çalışıyor. Muhtemelen 2 ay içerisinde herhalde bu sayıyı 2 katına kadar çıkarmış olacağız. Deniz tarafında da şu anda yaklaşık 1000 civarında çalışanımız var. Gemilerimizin bir kısmı orada çalışıyor."

"SU TABANI EKİPMANININ MONTAJI SU ALTI ROBOTLARIYLA YAPILACAK"

Bakan Dönmez, bugüne kadar yaklaşık 8 sondajın tamamlandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sadece kuyuyu açmak yeterli olmuyor. Onun üretime hazırlanması için de çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Yavuz Sondaj Gemimiz limanda. Nisanın 4'ü itibarıyla çok kritik göreve çıkacak. Bugün sabah dev kargo uçağıyla ilk kuyumuzun başına yerleştireceğimiz bu alanda 'christmas tree' diye adlandırılan, su altındaki debi ve basıncı yönetecek su tabanı ekipmanı Türkiye'ye geldi. İnşallah en kısa süre içinde Filyos'a nakledeceğiz. Yavuz Sondaj Gemimize yerleştireceğiz ve kuyumuzun başına götürerek kuyu başında da montajı su altı robotlarıyla yapacağız. Bu projede teknolojik olarak da dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullanıyoruz."