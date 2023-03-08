Bakan Dönmez yerli gaz için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve bakanlık yöneticileri ile Filyos Doğal Gaz İnceleme Tesisi'ni ziyaret etti. Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den bilgi alan Bakan Dönmez, sahada incelemelerde bulundu. Dönmez, 6 Şubat'taki deprem felaketinin bütün ülkeyi etkilediğini belirterek, "Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Yaşanan depremlerin sadece o bölgeyi etkilediğini söylemek imkansız. Kimimizin akrabası, kimimizin arkadaşı, kimimizin komşusu vardı. Sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı etkiledi. İnşallah millet olarak el ele vererek bunun da üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Depremin ilk anından itibaren diğer kurumlar gibi bakanlık kurumlarının da elini taşın altına koyduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, "Gerek madencilerimiz gerek teknik kadroda çalışanlarımız gerekse sahada çalışan işçilerimiz herkes, 'Bir cana umut olurum, bir yarayı sararım, bir gönle girerim' diye bölgeye geldi. Bu kurumlarımızdan biri de TPAO. Özellikle depremin en çok etkilediği Adıyaman'da, bölge müdürlüğünün kapılarını binlerce depremzedeye açtılar. Orada çalışan işçi kardeşlerimizin evi yıkıldı, yakınlarını kaybetti; ama yine de desteğinden geri durmadı. Allah, hepsinden razı olsun" dedi.

'KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDİYORUZ'

Türkiye'nin en büyük inşaatlarından birinin Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi olduğunun altını çizen Dönmez, "Burada çalışan bazı işçilerimizin yakınları da depremden etkilendi. Maalesef yakınlarını kaybeden işçi kardeşlerimiz de var. Haliyle binlerce işçimiz bölgeye gitti. Onlar da tekrar geri döndü. Çalışmalara kaldığı yerden devam ediyorlar" diye konuştu.

Bakan Dönmez, iş makinelerinin de bölgeye desteğe gittiğini belirterek, "Buradaki bulunan yüzlerce iş makinesi arama- kurtarma çalışmalarında bulundu. Orada bize daha acil ihtiyacı olan vatandaşımız varken duyarsız kalmak olmazdı. Takvimin erteleneceğini, bazı işlerin aksayacağını öngörerek bütün gücümüzle bölgeye geçtik. Orada bir vatandaşımızın enkazdan sağ çıkması, bizim için bütün projelerden önemli. Şimdi de kaldığımız yerden daha inanmış ve güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Buradaki arkadaşlarımız zoru başarmakta mahir insanlar. İnanıyorum ki bunu da başaracaklar. Deprem nedeniyle kısa süreli bir aksama oldu; ama Allah nasip ederse nisan sonu, mayıs başı gibi yerli gazımızı vatandaşımızla buluşturacağız" dedi.