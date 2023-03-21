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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Dönmez'den deprem bölgesindeki elektrik ve gaz abonelerine destekle ilgili paylaşım
Giriş Tarihi: 21.3.2023 17:20

Bakan Dönmez'den deprem bölgesindeki elektrik ve gaz abonelerine destekle ilgili paylaşım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremde evi ve/veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı olan vatandaşların depremden önceki ödenmemiş tüm elektrik ve doğal gaz faturalarının silindiğini belirterek, "Elektrikte 3,13 milyar lira, doğal gazda 953 milyon lira olmak üzere doğrudan destek tutarı 4,08 milyar lira." ifadesini kullandı.

AA
Bakan Dönmez’den deprem bölgesindeki elektrik ve gaz abonelerine destekle ilgili paylaşım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ın tamamıyla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremde zarar görmeyen yüksek tüketimli sanayi ve ticarethane aboneleri haricinde tahakkuk ve tahsilatlar da 31 Mayıs'a kadar ertelendi. Haziran'dan itibaren tanzim edilecek faturalar faiz uygulanmadan 6 eşit taksite bölünecek. Hem deprem bölgesinde hem de deprem bölgesi dışında yaşayan vatandaşlarımıza her türlü desteğimiz sürecek. Birlik, beraberlik ve dayanışmayla yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."

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Bakan Dönmez'den deprem bölgesindeki elektrik ve gaz abonelerine destekle ilgili paylaşım
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