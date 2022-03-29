Bakan Dönmez’den, ’Karadeniz gazı’ açıklaması

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:



"Tarihimizin en büyük gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a geldi. 65 ton ağırlık, 5,1 metre yükseklik, 5,9 metre genişlik.

Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak."