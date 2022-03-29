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Giriş Tarihi: 29.3.2022 21:01 Son Güncelleme: 29.3.2022 21:07

Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması

Bakan Dönmez’den, ’Karadeniz gazı’ açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki gaz keşfinde kullanılacak 5,1 metreye 5,9 metrelik kuyubaşı vanalarından ilkinin Zonguldak'ın Filyos ilçesine getirildiğini açıkladı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Tarihimizin en büyük gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a geldi. 65 ton ağırlık, 5,1 metre yükseklik, 5,9 metre genişlik.

Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak."

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Bakan Dönmez'den, 'Karadeniz gazı' açıklaması
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