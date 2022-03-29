Bakan Dönmez’den, ’Karadeniz gazı’ açıklaması

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Tarihimizin en büyük gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a geldi. 65 ton ağırlık, 5,1 metre yükseklik, 5,9 metre genişlik.
Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak."
Tarihimizin en büyük gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a geldi 🏗— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 29, 2022
🚨65 ton ağırlık, 5.1 metre yükseklik, 5.9 metre genişlik
🎯 Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak. pic.twitter.com/NwdW9EBFVF