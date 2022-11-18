Bakan Dönmez’den ’Karadeniz Gazı’ açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez NTV'de açıklamalarda bulunuyor.

KARADENİZ GAZINDA SONA DOĞRU

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:

''Kara ve denizde boru serim işlemi bitti. 280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye getirildi. Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak''

Karadaki tesislerin özelliklerini de konuşursak; ne olacak bu tesislerde, buradaki çalışmalar ne sağlayacak, karadaki tesislerin süreçteki önemi nedir?

''Burası artık bizim ulusal sisteme vereceğimiz gazın işlenme tesisi. Bir de liman tarafı var, orada da lojistik işlemleri gerçekleştiriyoruz''

"Mart ayında ilk gaz sisteme girecek. 4 yıl sonra konutlardaki gazın tamamını karşılayacak''

Gazın ulusal sisteme bağlanmasıyla evlerde kullanılan doğalgazda indirim olacak mı?

''Doğlagazda sübvansiyon oranı yüzde 75. Doğalgazın üretilmesiyle vatandaşımıza gereken yardımları yapmak için elimizden geleni yapacağız''

25-35 YIL YETECEK

Karadeniz gazı en az 25-35 yıl bize yetecek. Enerjide dışa bağımlılığımızı da önemli derecede azaltacak.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra özellikle Avrupa'da kış için bir gaz endişesi var. Biz kışı sorunsuz şekilde atlatacağız. Yeterki tedarikçilerimiz sıkıntı çıkarmasın.

DOĞALGAZ'A ARALIKTA ZAM YOK

Bakan Dönmez Aralık'ta bir fiyat değişikliği olmayacağını söyledi.

TÜRKİYE'DE GAZ ÜSSÜ

Türkiye'nin enerji üssü olabilmesi konusunda özellikle Avrupa'nın güney doğu bölgesini rahatlatacak bir merkez kurma imkanına sahibiz.