Son dakika: Bakan Dönmez’den Karadeniz müjdesi: Üçüncü sondaja başladık

Fatih sondaj gemisi 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti. 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaşmıştı.

Böylece, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşifle toplam rezerv 540 milyar metreküpe çıkmıştı.