Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Dönmez'den Karadeniz müjdesi: Üçüncü sondaja başladık
Giriş Tarihi: 16.2.2022 11:11 Son Güncelleme: 16.2.2022 11:30

Son dakika: Bakan Dönmez'den Karadeniz müjdesi: Üçüncü sondaja başladık

AA
Son dakika: Bakan Dönmez’den Karadeniz müjdesi: Üçüncü sondaja başladık

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Fatih gemisi Sakarya sahasında Karadeniz'deki üçüncü arama sondajına başladı" açıklamasında bulundu. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geminin deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arama çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih gemisinin Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasında üçüncü sondajına başladığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geminin deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arama çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Söz konusu kuyunun adının Karasu-1 olduğunu kaydeden Dönmez, "Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladı. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız." ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisi 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti. 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaşmıştı.

Böylece, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşifle toplam rezerv 540 milyar metreküpe çıkmıştı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Dönmez'den Karadeniz müjdesi: Üçüncü sondaja başladık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA