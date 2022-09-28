Bakan Dönmez’den Kazakistan’da enerji diplomasisi

Ev sahibi Kazakistan'ın Enerji Bakanı Bolat Akçulakov ile görüşen Bakan Dönmez, son olarak da Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, yenilenebilir enerji, denizlerde ve karada hidrokarbon aramaları alanları başta olmak üzere enerjide iş birliklerinin artırılması konuları ele alındı.