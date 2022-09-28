Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Dönmez'den Kazakistan'da enerji diplomasisi
Giriş Tarihi: 28.9.2022 14:09 Son Güncelleme: 28.9.2022 14:12

Bakan Dönmez'den Kazakistan'da enerji diplomasisi

AA
Bakan Dönmez’den Kazakistan’da enerji diplomasisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kazakistan ile Azerbaycan enerji bakanları ve Özbekistan bakan yardımcısıyla bir araya geldi.

Türk Devletleri Teşkilatları Enerji Bakanları Toplantısı için Almatı'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, toplantı öncesinde Özbekistan Enerji Bakan Yardımcısı Azim Ahmedhadjayev ile görüştü.

Ev sahibi Kazakistan'ın Enerji Bakanı Bolat Akçulakov ile görüşen Bakan Dönmez, son olarak da Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, yenilenebilir enerji, denizlerde ve karada hidrokarbon aramaları alanları başta olmak üzere enerjide iş birliklerinin artırılması konuları ele alındı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Dönmez'den Kazakistan'da enerji diplomasisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA