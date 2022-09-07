Bakan Dönmez’den MOBİTEM ile elektriği bedavaya üretim müjdesi!

'KURU TARIM YAPILAN YERLERDE SULU TARIMA GEÇİŞ FIRSATI SUNACAK'

Bakan Dönmez, daha çok sanayi tesisleri ve kısmen konutların çatısında güneş enerjisinin kullanıldığına dikkati çekerek, "Lisanslı ve lisanssız olmak üzere güneş enerjisi kurulu gücümüz 8 bin 600 megavata ulaştı. Bunun 7 bin 500 megavatlık kısmı lisanssız elektrik üretimi kapsamında yer alıyor" dedi.

Tarımsal sulamanın yapıldığı alanda enerjiye ihtiyaç duyulduğu anlarda nasıl bir çözüm üretilebileceğine dair çalışmalar yaptıklarını belirten Dönmez, "TEMSAN'a bu kapsamda çalışması için talimatımız oldu. Bu aracın 2,1 kilovat olan en küçük modeli küçük arazileri sulamak için yapıldı. 5 ve 15 kilovatlık diğer güçleri de üretebilen tesislere de şu anda çalışılıyor. En kısa sürede gerçekleşmiş olacak. Bu sayede kuru tarım yapılan yerlerde sulu tarıma geçiş için bir imkan ve fırsat sunulmuş olacak. Maliyetler çevreye zarar vermeden azalmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.