Bakan Dönmez’den petrol müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan petrol kuyularını inceledi. Bölgede benzer formasyona sahip 4 yüksek potansiyelli saha olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Bölgedeki üretilebilir petrol rezervi yaklaşık 7.5-8 milyon varil. Bölgede aynı potansiyele sahip 4-5 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine keşif amaçlı sondaj yapacağız. Eğer keşif yakalarsak da üretim amaçlı kuyularımızı açacağız" diyerek müjdeli haberi verdi. Bakan Dönmez, Ceyhan'ın Soysalı Mahallesi kırsalındaki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Çukurova üretim sahasını ziyaret etti. Petrolün kalitesinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Geçen Eylül 2021'de sondajı tamamlayıp deneme için üretimlerine başlamıştık. Şu anda üzerinde bulunduğumuz Çukurova-1 kuyusu, yaklaşık 430 metre civarında bir sığlıkta. Çukurova-2 ise 358 metreden. Sığ kuyularda hedefe daha çabuk ulaşıyoruz, üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri oldukça düşük oluyor. Burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim" şeklinde konuştu.'Çukurova 1 ve Çukurova 2' kuyularından günlük ortalama 100-120 varil petrol üretildiğini aktaran Bakan Dönmez, "İnşallah yılsonuna kadar burada 8 kuyu daha açıp toplam 10 kuyuya ulaşacağız. Bu bölgedeki üretilebilir petrol rezervi de yaklaşık 7.5-8 milyon varil. Bunun da 1 milyar dolar ekonomik büyüklük ifade ettiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.