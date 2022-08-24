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Giriş Tarihi: 24.8.2022 11:07 Son Güncelleme: 24.8.2022 11:07

Bakan Dönmez'in Körfez'de ikinci durağı Katar oldu

AA
Bakan Dönmez’in Körfez’de ikinci durağı Katar oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile görüştü.

Enerji alanındaki iş birliğini geliştirmek için dün Umman'da temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün Katar'ın başkenti Doha'da mevkidaşı Al-Kaabi ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamındaki heyetler arası görüşmede, Türkiye'nin son yıllarda hızla mesafe katettiği yenilenebilir enerji ve hidrokarbon aramalarındaki gelişmeler ele alındı.

Dönmez'e, ziyaretinde Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Öztürk Selvitop ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı Zühtü Batı eşlik etti.

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Bakan Dönmez'in Körfez'de ikinci durağı Katar oldu
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