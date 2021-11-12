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Giriş Tarihi: 12.11.2021 12:39 Son Güncelleme: 12.11.2021 12:42

Bakan duyurdu: Destek ödemesi hesaplara yatıyor

DHA
Bakan duyurdu: Destek ödemesi hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 124 milyon 500 bin TL destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "124 milyon 500 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 65 milyon 733 bin TL, Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 48 milyon 642 bin TL, Lisanslı Depolarda Ürün Depolama Kira Desteği kapsamında 10 milyon 123 bin TL, toplamda 124 milyon 500 bin TL'lik destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. Hayırlı bereketli olsun" dedi.

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Bakan duyurdu: Destek ödemesi hesaplara yatıyor
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