Bakan Ersoy: 29 milyon turist 24 milyar $ gelir





BAŞKENT ROTASI HAZIRLIĞI

Turizmde kültür, sanat ve marka destinasyonlarının yaratılması gerektiğine dikkat çeken Ersoy, "İstanbul Beyoğlu Kültür Rotası ile başarılı bir işe imza attık. 8 milyona yakın ziyaretçimiz oldu. Bunu Mayıs 2022'de tekrar yapacağız. Yeni rotalar devreye alıyoruz. Ankara'da da 3 yıldır restorasyonunu yaptığımız bir rota var. Eş zamanlı olarak Başkent Kültür Rotası'nı hayata geçireceğiz" dedi. 2022 itibarıyla resortların olduğu bölgelerde lojman arazisi ihalelerine başlayacaklarını aktaran Ersoy, ilk olarak devletten tahsis almış oteller için ihalenin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.