Bakan Ersoy: Hedefimiz turizmi Türkiye’nin 81 iline yaymak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirilen Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) 11'inci Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Ersoy yaptığı konuşmada, katılımcılara Türkiye'nin turizm stratejisinden bahsetti.

"ORTAYA KOYACAĞIMIZ İŞ BİRLİĞİ, DÜNYAYI AYDINLATACAK"

Ersoy, Türkiye'nin son 20 yılda siyasi iradeden taviz vermediğini belirterek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkesini ve milletini huzur ve refah içinde bir geleceğe taşımaya kilitlenmiş olan bu irade, aynı zamanda bütün dünyanın insanlık dediğimiz değişmez ortak paydada buluşabileceğinin; hiçbir din, dil, ırk, kültür ayrımı gözetmeden insanı kucakladığımız ve yücelttiğimiz müddetçe dünyada çözülmeyecek sıkıntı bulunmadığının da en güçlü savunucusu olmuştur. Sayın cumhurbaşkanımızın 'Dünya Beşten Büyüktür' söylemi bir siyasi slogan değil bir dünya gerçeğidir. Dolayısıyla ister bakanlığımız uhdesindeki kültür ve turizm başlıklarında olsun ister diğer başlıklarda; siyasetin, uluslararası politikaların temel hedefi iş birliği, karşılıklı olarak elde edilen kazanç, gelişme ve başarı odaklı olmalıdır. Tek taraflı kazanç, çıkar odaklı yaklaşım, güce ve zenginliğe doymak bilmeyen bir açlık dünyanın ve insanlığın yarınlarına değil kaosuna, felaketine hizmet etmektedir. Bu gezegen ateşe verildiğinde, eninde sonunda kibriti ilk çakan da yanar. Ben bu yıl, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı çatısı altında bir araya gelmiş 33 ülkenin saygıdeğer siyasi liderlerine, bütün kurum ve kuruluş temsilcilerine içtenlikle ifade etmek isterim ki Asya'nın; güneşin doğduğu, medeniyetin yükseldiği toprakların temsilcileri olarak bizlerin insanlık paydasında ortaya koyacağımız ortak irade ve samimi iş birliği dünyayı aydınlatacak, huzurlu yarınların kapısını aralayacaktır. Konuşmamın başında Türkiye'de son 20 yılda yaşanan güçlü değişime vurgu yapmıştım" diye konuştu.



"TÜRKİYE'NİN MEVCUT TURİZM PAZARINDAKİ PAYINI ARTTIRMAK İSTİYORUZ"

"Genel başlıklar altında ülkemizin bu alanlarda gerçekleştirdiği çalışmaları, elde ettiğimiz başarıları ve geleceğe yönelik hedeflerimizi paylaşmak isterim" diye Ersoy, "Türkiye'nin dünya çapındaki ziyaretçi sayısı bu yıl, daha önceki rekorun sahibi 2019 yılı ile aynı veya biraz daha yüksek olacak. Sonuç olarak Türkiye, 2022 hedefini 47 milyondan 50 milyon ziyaretçiye ve gelirini de 37 milyar ABD dolarından 44 milyar ABD dolarına yükseltiyor. Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde turizm ürünlerini ve hedef ülkeleri çeşitlendirmek, sürdürülebilir turizm endüstrisi oluşturmak, turizm sezonunu uzatmak ve ülkedeki tüm illere talep yaratmak amacıyla çeşitli projeler geliştirmektedir. Türkiye, turizminin küresel ve bölgesel krizlere karşı bağışıklığını artırmak, nitelikli turist getirmek ve kişi başına düşen gelir hedeflerini yükseltmek amacıyla pazar çeşitliliğine öncelik vermektedir. Turizmde pazar çeşitliliği yaratmak için üç aşamalı bir strateji benimsenmiştir: Yepyeni pazarlarla tanışırken Türkiye'nin mevcut pazarlardaki payını artırmak. Yeni ürünler geliştirerek ürün çeşitliliğini artırmak. Turizmi Türkiye'nin 81 iline yaymak. Türkiye'nin küresel pazardaki varlığını geliştirmek için etkin ve yaygın tanıtım kampanyaları hayata geçirilmiştir. Türkiye sürekli olarak dijital ve sosyal medya projeleri yürütmektedir. Kısa sürede dünyanın en başarılı platformlarından biri haline gelen resmi turizm portalı 'GoTürkiye.com'da Türkiye'nin tüm turizm varlıkları ve zenginlikleri 10 dilde tanıtılmaktadır. Gastronomi, inanç turizmi, moda ve alışveriş, kampçılık, mavi yolculuk, bisiklet, golf ve kayak gibi farklı alanlarda da zengin bir içerik sunan GoTürkiye, kullanıcıların Türkiye seyahatlerini özel olarak hazırlanmış benzersiz rotalarla planlamalarına olanak tanımaktadır. Platform, Türkiye ve yurtdışındaki turizm profesyonelleri ile sadece Türkiye'ye seyahat etmekle ilgilenen kullanıcılar için zengin bir içeriğe sahiptir" dedi.