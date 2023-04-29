Bakan Ersoy, ilk çeyrek turizm verilerini değerlendirdi

Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarihi rekor olarak açıklandı aslında. Bu iki sayıya baktığımız zaman da geçmişle kıyasladığımızda ilk çeyrek rekorunu Türkiye, 2023 ilk çeyreğinde kırmış oldu. Bizim açımızdan iki anlamda sevindirici. Depremin olumsuz etkilerine rağmen bu rekoru kırmayı başardık Türk turizmi olarak. 14 Mayıs'ta biliyorsunuz bir seçim var. Bu seçim süreçleri ve bu tarz deprem gibi afetler aslında turizm grafiklerini olumsuz etkiliyor. Tüm bunlara rağmen yapmış olduğumuz ekstra tanıtım faaliyetleri ve PR çalışmaları, yurt dışındaki turistlerin bilgilendirilmesiyle ilgili faaliyetler sayesinde bu başarılı sonucu elde ettik. 14 Mayıs'tan sonra birçok algılar da kırılmış olacak. Tekrar istikrarlı bir şekilde sektör, sezonun başında ilan etmiş olduğumuz 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefine ulaşacak. Ama ilk çeyrek verisi oldukça olumlu, beklentilerimizle orantılı geldi."

Türkiye'nin sadece belli pazarlara odaklanmadığını, yeni tanıtım stratejisiyle 200'den fazla ülkede tanıtım yapıldığını aktaran Ersoy, pazar çeşitlemesiyle ilgili yapılan çalışmaların arkasında krizlere karşı güçlü bir sektör oluşturma amacının bulunduğunu, sektörün bu konuda çok yol aldığını dile getirdi.