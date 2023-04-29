Bakan Ersoy: İzmir Kültür Sanat Fabrikası, cazibe merkezi olacak

'ÇEŞME PROJESİ'NİN HAYATİ ÖNEMİ VAR'

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Çeşme Projesi'yle ilgili soruyu da yanıtlayan Bakan Ersoy, "Geçici bir yürütme durdurma kararı var. Mahkemelerin asli kararını vermesini bekliyoruz. İzmir için hayati önemi olan bir proje. İzmir'in geleceği açısından önemli. Siyasi hedeflerle projenin algısının engellenmeye çalışılmasını doğru bulmuyorum. İzmir İstanbul Ankara ve Antalya gibi şehirler söz konusu olduğunda, konulara siyasi yaklaşmamalıyız. İzmir'in hava trafiğiyle ilgili bir sorunu var. İzmirlilere sorduğunuzda hep şikayet ediyorlar. Biz direkt dünyaya bağlanmak istiyoruz. İstanbul üzerinden bağlanmak istemiyoruz. Mesela bu proje o yönde atılmış en büyük adım olacak. Gerçekleştirildiğinde İzmir'e direkt sefer sayısında 10-15 kat artış göreceksiniz. Sektörün 12 aya uzadığı bir nokta haline gelecek, İzmir. Projenin hayati önemi var. Yürütmeyi durdurma kalkarsa plan askıya çıkacak. Bütün hassasiyetlerin ele alındığını ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını göreceğiz. Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çalışılmış en iyi turizm merkezi projesidir. Çünkü 9'dan fazla üniversitede 50'den fazla akademisyen katılımıyla, İspanya gibi yurt dışındaki temsilcilerin de görüşleri ve raporları alınarak hazırlanmış bir plandan bahsediyoruz. Bu nedenle hayati önemi var. İnşallah mahkeme sağduyulu bir karar verir ve İzmir, bu projeyi kazanır" ifadelerini kullandı.

'İZMİR'E DEĞER KATACAK'

Daha sonra da açılış törenine geçildi. Bakan Ersoy'un yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, milletvekilleri, AK Parti İzmir milletvekili adaylarıyla birlikte oda başkanları da törene katıldı.

Bakan Ersoy, törendeki konuşmasında, tarihi ve kültürel varlıkların korunması adına çalıştıklarını ifade ederek, kültüre ait eserlerin restore edilip gün yüzüne çıkarıldığını söyledi. İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın açık hava sineması, sergi alanlarıyla kentin sanat ve kültür hayatına yön vererek ziyaretçilere kapılarını açacağını belirten Bakan Ersoy, "Burası güzel İzmir'e ayrı bir değer katmış olacak. Alsancak Halk Kütüphanesi'nde 10 bini, diğerleri de Atatürk İhtisas Kütüphanesi'nde olmak üzere yaklaşık 150 bin kitap İzmir halkının hizmetine sunulacak. Ege'nin en büyük ihtisas kütüphanesinde de Atatürk'ün kendi yazdığı kitapların yanında, onun yaşamına ait birçok kaynak bulunmakta. Çocuklar için masal atölyelerinden boyama etkinliklerine kadar birçok alan oluşturduk. Resim, müzik, masal, seramik gibi alanlarda atölyelerin yanı sıra engelliler için birçok kurs verilecek" diye konuştu.

'GENÇLERİN MUTLULUĞUNU ARTTIRMAYA TALİBİZ'

Açılışta gösterilen kısa tanıtım filminin ardından konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin son 21 yılda bir dönüşüm hikayesine sahip olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde sağlık, turizm, eğitim ve kültürüyle her geçen gün ivme kazanan bir dönüşüm var. Bu bir liderlik vizyonunun eseridir. Bunun en somut örneğini tekel fabrikasının kültür sanat vadisine dönüşümüyle görüyoruz. İzmir'imizin başta gençleri olmak üzere tüm halkı burayı büyük bir memnuniyetle kullanacak. Halkımızın her bir imkana erişmesi ve fırsat eşitliğinden yararlanması, hükümetimizin en büyük gayelerinden biridir. Bu büyük ölçüde başardığımız bir hedef. Hayat dinamik. Buna uygun şekilde yöneticiler olarak ülkenin neresinde olursa olsun bir imkana ihtiyaç duyduğunda adil olarak herkesin ondan faydalanabilmesini istiyoruz. Ülkemizin dört bir yanını spor tesisleri ve gençlik yatırımlarıyla donattıysak Kültür ve Turizm Bakanlığı da çok sayıda tesisi hizmete açıyor. Türkiye genç bir ülke. Bu fabrika gençler açısından eşsiz bir imkan. Burayı dolu dolu kullanacağız. Gençlerin mutluluğunu arttırmaya talibiz. Önümüzdeki günlerde gençlerimizi yeni müjdelerle buluşturacağız" dedi.

Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın açılış kurdelesi kesildi.