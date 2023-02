Bakan Ersoy: Malatya’da enkaz çalışmalarına başladık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgilendirme toplantısı yaptı. Malatya'daki son durum hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Bugün itibarıyla Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Savcılık ,bilirkişi, AFAD raporları gibi süreçleri tamamlanan binaların enkazlarını kaldırmaya başladık. Prosedürü tamamlanmış binaların güvenlikli anlara ve numaralandırılmış noktalara kaydırılması işlemeleri bugün itibarıyla yapılıyor" dedi.



"KONTEYNER KENTLERİN KURUMUNA BAŞLANDI"

Malatya'da konteyner kentlerin yapımına başlandığını ve 18 noktada konteyner yerleşim merkezi kurulacağını kaydeden Ersoy, ilk etapta 11 bini aşkın konteynerin kurulacağını, bunlardan 1110'unun hizmet vermeye başladığını söyledi.

Kentte kamu binalarının hasar tespitlerinin tamamlandığını vurgulayan Ersoy, "Sağlam olan kamu binaları bugün itibarıyla tamamı hizmet verir şekilde ve yine binası hasarlı olan kamu birimlerimizi hasarsız olan kamu binalarına taşıyarak kamu birimlerimizin tamamının bugün itibarıyla hizmet vermesi işlemine başladık" şeklinde konuştu.

Özel mülkiyetteki binaların hasar tespitlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini aktaran Ersoy, "En geç bir hafta içinde tamamı denetlenmiş olacak. Sağlam raporu verilmiş olan binalara vatandaşlarımızın geçip normalleşme sürecinin bu aşamasını da tamamlamayı hedefliyoruz.

Vatandaşlarımızdan ricamız e-Devlet sistemi üzerinden binalarının rapor süreçlerini takip etsinler ve sağlam raporu almış binalara artık yavaş yavaş geçmelerini, özellikle kendilerinden normalleşme sürecinin tamamlanması için ricada bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



"KÜLTÜREL VARLIKLARDA HASAR TESPİTLERİ TAMAMLANDI"

Deprem bölgesinde kültürel varlıklarla ilgili de açıklamalarda bulunan Ersoy, "Mülkiyeti kamuya ait, Bakanlığımıza veya kurumlarımıza ait kültür varlıklarının tamamında hasar tespitini tamamladık. İnşallah çok hızlı bir şekilde şu anda çalışmaları başlatıldı. Tekrar restorasyon çalışmalarına buralarda başlayacağız. Ben zaten yarın itibarıyla Hatay ve Antakya'ya da geçiyorum. Buradaki biliyorsunuz bir tane müzemizde kısmi bir hasar vardı. Onun dışında ciddi bir hasar bölgede yok. Bir de Gaziantep Kalemizle ilgili bir hasar, yani mülkiyeti kamuya ait olan binalar, kültür varlıkları için söylüyorum. Onların da hızlı bir şekilde restorasyon çalışmalarına tekrar başlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Bakan Ersoy, vakıf yapılarıyla da ilgili tespitlerin tamamlandığını belirterek, "Bütün kamu vakıf mülkleriyle ilgili koruma çemberleri oluşturuldu. Şimdi hızlı bir süre hızlı bir süreçle bunların tekrar restorasyon ihaleleri ve en hızlı şekilde restorasyonun tamamlanması için gerekli kaynakların aktarılmasına başlıyoruz" diye konuştu.



"ÖZEL MÜLKİYETTE OLAN YAPILARIN RESTORE EDİLMESİ İÇİN PAKET HAZIRLIYORUZ"

Hatay ve Antakya bölgesi başta olmak üzere, tüm deprem bölgesinde, mülkiyeti şahıslara ait olan özel mülkiyetteki tescilli yapıların çalışmalarına da başladıklarını aktaran Ersoy, "Bunların da her birine yarından itibaren özellikle Hatay ve Antakya bölgesinde, bir tabela takıyoruz ve bunların tescilli yapı olduğunu, enkaz çalışmaları sırasında Bakanlık görevlileri nezdinde enkazın kaldırılmasıyla ilgili uyarı levhalarını da takmaya başlıyoruz.

Bunlarla ilgili tespit çalışmalarını da çok kısa süre içerisinde Bakanlığımıza bağlı kurumlarca tamamlayacağız. Ben de yerinde ziyaret edeceğim yarın. Özel mülkiyette olan yapıların tekrar restore edilmesi için ayrı bir paket de hazırlıyoruz. Mülkiyet sahipleriyle ilgili konuşacağız. Onların restorasyon çalışmalarını yapmaya başlamaları takdirde onlara da maddi veya teknik destek olacağız. Bu çalışmaları da tamamladıktan sonra normalleşmeyi o bölgelerde de başlatmış olacağız" sözlerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yaptığı açıklamada, Malatya'daki temel süreçlerin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Amacımız, vatandaşlarımızın sağlam olan binalara nakillerini ve konteyner kentlere nakillerini sağlamak. Gerçekten Malatya bu bağlamda çok hızlı ilerledi" dedi.

10 binin üzerinde konteyner kent planlamasıyla ilgili çalışmaların nihayetlendiğini bildiren Bakan Özer, bin 110 tane ilk konteyner kentin Malatya'daki vatandaşlara hizmet vermeye başladığını söyledi. Diğer taraftan Özer; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen tüm kamu binalarına memurların ve çalışanların geçtiğini kaydederek, bu durumun sağlam binalara geçişin ilk örneği niteliğinde olduğunu dile getirdi. Özer, "İstediğimiz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasar tespiti yapılarak sağlam raporu verilen tüm binalara vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde geçişlerini sağlamak ve hayatın normal akışını bir an evvel tekrar hayata geçirmek" ifadelerine yer verdi

Depremden etkilenen illerde Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili yaşanan son gelişmelere değinen Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Bu 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. 212 bin 992 öğretmenimiz görev veriyor. Daha önce almış olduğumuz kararları açıklamıştık. Yani ikinci dönem 10 on ilde tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak. 10 ilde kurulan çadır merkezleri, yurtlar ve konteyner merkezlerini taşımalı eğitim çerçevesine aldık. Yani orada kalan öğrencilerimizi biz ücretsiz olarak okullarımıza götüreceğiz. Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar kaldıkları yerlere taşımasını sağlayacağız. Yine aileler de istemeleri durumunda çocuklarını diğer illere, 71 ile taşımayla ilgili süreci başlattık. Bu çerçevede ilkokul, ortaokul ve lisede bu 3 milyon 784 bin 411 öğrencimizin 71 ile naklini sağlayacak kadar kapasiteye oluşturduk. Şu ana kadar bu imkandan 5 bin 836 öğrencimiz yararlandı."

Bakan Özer, özel öğretim kurumlarının yüzde 3 olan tam bursluluk kapasitesinin depremzedeler için artırılıp yüzde 10'a çıkarıldığını anımsatarak, bu çerçevede özel öğretim kurumlarında 110 bin 735 ilave kapasite oluşturulduğunu, şu ana kadar 2 bin 332 öğrencinin yararlandığını belirtti.



"10 İLİMİZDE KURULAN ÇADIR KENTLERDE VE KONTEYNER MERKEZLERİNDE PSİKOSOSYAL DESTEK ÇADIRLARI OLUŞTURDUK"

Özer, "Şu an itibarıyla 4 bin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanımız sahada hizmet veriyor. Vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza, psikososyal sağlamlıklarını güçlendirmek için her türlü katkıyı veriyor. Bugün itibarıyla bu sayıyı 5 bine çıkartacağız. Sadece Malatya'da değil, 10 ilimizde kurulan çadır kentlerde ve konteyner merkezlerinde psikososyal destek çadırları oluşturduk. Burada rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın tüm ekipleri, kütüphaneyle ilgili, kitaplarla ilgili destek veren tüm ekipleriyle birlikte bu çadırlarda çocuklarımıza psikososyal sağlamlıklarını güçlendirmek için her türlü desteği veriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın tüm sanatçıları orada, çocuklarımıza aktiviteler yapıyorlar, oyunlar oynatıyorlar. Şu ana kadar bu çerçevede 355 tane psikososyal destek çadırı kurduk. İnşallah Cuma gününe kadar 10 ildeki çadır kentlerin, konteyner merkezlerin ve toplanma yerlerinin tamamında psikososyal destek çadırlarının kurulumunu tamamlayacağız" sözlerini kullandı.

Sahada görev veren 212 bini aşkın öğretmenin okullar açılmadığı için idari izinde olduğunu, ancak ders ücretlerinin tamamının ödeneceğini anlatan Bakan Özer, bugün itibarıyla konu ile ilgili Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yayınlandığını bildirdi. Özer, "Ücret karşılığı derse giren ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler de deprem nedeniyle eğitim ara verilen günlerde ücretlerinin tamamını alacaklar" ifadelerine yer verdi.



"71 İLDE 20 ŞUBAT TARİHİ İTİBARIYLA EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLIYORUZ"

Hayatın normalleşebilmesi için öncelikle eğitimi normalleştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Özer, "Bölgede 20 bin 868 okulumuz, binamız var. Bunun 95 tanesi yıkıldı. Diğer tüm binaların hasar tespiti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Cuma gününe kadar tamamlanmış olacak. Önümüzdeki hafta itibarıyla bu 10 ildeki eğitim planlamasıyla ilgili, hangi ilçelerde, hangi bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız. İnşallah önümüzdeki hafta itibarıyla bu çalışmaların sonuçlarını da tüm vatandaşlarımızla paylaşacağız. Yine bu çerçevede burada depremzede öğretmenlerimizin ve idari personelimizin diğer illere görevlendirme talepleriyle ilgili, özür tayinleriyle ilgili, diğer illerden buraya gelecek öğretmenlerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Onların planlamasını inşallah önümüzdeki hafta itibarıyla paylaşacağız. 71 ilde 20 Şubat tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlıyoruz. Bizim hayatı normalleştirebilmemiz için öncelikli olarak eğitimi normalleştirmemiz gerekiyor. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin örneklemi değil, evreni. 20 milyon öğrencisi, 1,2 milyon öğretmeni ile nasıl covid sürecinde hızlı bir şekilde normalleşmeyi sağlayarak Türkiye'nin normalleşmesine katkı sunduysak, aynı yaklaşımı, aynı deneyimi inşallah bu süreçte de uygulayacağız. İl bazlı, ilçe bazlı karar vermeyip okul temelli bir şekilde açma kapamaları yaptıysak, aynı deneyimi bu deprem sürecinde de depremzede olan 10 ilimizde uygulayacağız. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada. İnşallah hızlı bir şekilde, birlik beraberlik içerisinde bu süreçleri atlatacağız. Çok daha güçlü bir şekilde önümüze bakacağız. Burada çok başarılı bir koordinasyon var. Sayın Bakanımız, valilerimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, 2. Ordu Komutanımız, Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, diğer tüm birimler ile çok başarılı bir şekilde süreçleri yönetiyorlar. İnşallah sahadaki o çadırları yavaş yavaş normalleştirip diğer ihtiyaç olan o bölgelere, illere de naklini sağlayacağız. Tekrar başımız sağ olsun" diye konuştu.