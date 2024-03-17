Bakan Ersoy: Muğla’nın turizmden hak ettiğini alması için çalışıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm sektör temsilcileri ve STK'larla bir araya geldi. Bakan Ersoy'a, Cumhur İttifakının AK Partili Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten ile partililer eşlik etti. Bakan Ersoy, Muğla'da kültür-turizm alanında gerçekleştirilen çalışmaları ve yatırımların anlatıldığı buluşmada sektör temsilcilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları ile sorunlarını dinledi. Nuri Ersoy, "Muğla'yı ve aslında turizmden hak ettiği aslan payını alması için Ege Bölgemizi çok ciddi bir aktör konumuna getirmenin, güçlü bir marka yapmanın çalışmalarını sürdürüyoruz. Buluşmamıza değerli fikirleriyle katkı veren saygıdeğer katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Turizmi 12 aya yayacağız, hem Muğla, hem de Türkiye kazanacak

Turizmi 12 aya yayacaklarını belirten Cumhur İttifakının AK Partili Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, "Ege bölgesinin dış turizmden aldığı pay ne yazık ki yüzde 10 civarında. Bunu en az yüzde 20'ye çıkaracak tedbirleri alacağız, turizmi de 12 aya yayacağız. Fethiye'de Kültür ve Turizm Bakanımız sayın Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla turizmcilerle bir araya geldik. Biz bu hedefi ortaya koyuyoruz ama öyle söyleyince de olacak bir konu değil. Eylemlerle yani projelerinizle bu iddianızı desteklemeniz lazım. Bu konuda her şeyi bakanlıktan beklemek de olmaz. Büyükşehir olarak biz de taşın altına elimizi koyacağız. Altyapı, üstyapı eksikliklerini gidereceğiz. Denizi temizleyeceğiz. Bilindiği üzere 2 gemi Marmaris'e geldi. 2 gemi de Fethiye'ye gelmek üzere. Bu işe tahsis edilen gemilerin Çanakkale'de çok az işleri kaldı. Hafta içinde oradaki görevlerini tamamlayıp Fethiye'ye gelecekler.

Trafik problemini çözeceğiz. Bakın bugün İngiliz turist 4 saatte ülkesinden Dalaman'a geliyor ama uçaktan indikten sonra 4 saatte oteline gidemiyor.

Çünkü Büyükşehir buraya hiç hizmet getirmemiş. Bir turizm master planı yok. Fırsatlar tespit edilir buna uygun yol haritası belirlenir. Konaklama planlaması, gastronomi planlaması, altyapı, üstyapı, bütüncül imar planları bunların hepsi belediye işidir. Yapmazsan plansız bir büyüme olur. İlk anda öncelik alanlar kazandığını sanır ancak sürdürülebilir olmayınca turizm, 3-5 yıl sonra onlar da kaybeder. Biz planlı programlı ve diğer kurumlarla uyumlu çalışarak 12 ay turizm hedefine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.