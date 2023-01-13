Bakan Ersoy: Rami Kütüphanesi için sıra dışı bir konsept uyguladık

"ENGELLİ BİREYLERE UYGUN HAZIRLANDI"

Engelli bireylerin de rahat edebilmeleri adına çalıştıklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Rami Kütüphanesi, bireysel ve grup okuma salonları, etkinlik alanları, atölye mekanları, engelli bireylere uygun hazırlanan engelli merkezi ile söyleşi, seminer ve sergileme gibi farklı kullanım olanaklarına sahip büyük bir kampüs olarak tasarlandı." dedi.

Çocuklardan gençlere, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere kadar herkese hitap edecek kampüste 7 gün 24 saat açık kütüphane, günün her saati okuyucu ve araştırmacılara hizmet verecek.