Bakan Ersoy: Rami Kütüphanesi için sıra dışı bir konsept uyguladık

Tarihi 250 yılı aşan, İstanbul'un simge yapılarından Rami Kışlası, Türkiye'nin ve İstanbul'un bilgi toplumuna açılan penceresi olacak ve toplumun kültürel, eğitsel ve sanatsal ihtiyaçlarına cevap verecek yeni ve farklı bir mekan olarak yeni yüzüyle açılıyor.
250 YILLIK RAMİ KIŞLASI ARTIK KÜTÜPHANE OLARAK HİZMET VERECEK
İstanbul Eyüpsultan'da bulunan 250 yıllık Rami Kışlası artık kütüphane olarak hizmet verecek. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da sayılı kütüphaneleri arasında yer alacak olan Rami Kışlası Kütüphanesinde yazma eserler ile Fatih Sultan Mehmet'in şahsi kitaplığında bulunan eserlerin de aralarında bulunduğu 40 dilde 20 bin eser yer alacak.
"SADECE BİR KÜTÜPHANE DEĞİL, BİR YAŞAM MERKEZİ OLSUN"
Açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Her yaştan insanı cezbetmesi adına ve sadece kitap okumaya değil; huzurlu bir ortam ve insanların vakit geçirme imkanı sağlayabilmesi adına kütüphanemizi yaşam merkezi haline getirdik" dedi.
"ENGELLİ BİREYLERE UYGUN HAZIRLANDI"
Engelli bireylerin de rahat edebilmeleri adına çalıştıklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Rami Kütüphanesi, bireysel ve grup okuma salonları, etkinlik alanları, atölye mekanları, engelli bireylere uygun hazırlanan engelli merkezi ile söyleşi, seminer ve sergileme gibi farklı kullanım olanaklarına sahip büyük bir kampüs olarak tasarlandı." dedi.
Çocuklardan gençlere, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere kadar herkese hitap edecek kampüste 7 gün 24 saat açık kütüphane, günün her saati okuyucu ve araştırmacılara hizmet verecek.
Öte yandan turizm beklentilerini da paylaşan Bakan Ersoy şu cümleleri kullandı:
"2023'E ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"
"51,5 milyon ziyaretçi 46 milyar dolarla kapatmayı hedefliyoruz inşallah yılsonunda da bu gerçekleşir aşarız diye düşünüyoruz. 2023'e de çok iyi hazırlandık. Birkaç haftalık veriler de oldukça iyi. Şu anda sezona 60 milyon ziyaretçi 56 milyar dolar gelir hedefiyle başlattık."
Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi paylaşımı | Video