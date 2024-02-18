Bakan Ersoy: Turizmde hedefimiz 100 milyar dolar





2024'TE HEDEF 60 MİLYON ZİYARETÇİ

Ersoy 2024 yılına umutla baktıklarını anlatarak, "60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar hedefimiz var. Antalyanın da 17,5 milyon sayısına ulaşacağını bekliyoruz. El birliğiyle çalışarak sektör olarak bu hedeflere ulaşacağız." dedi.

Bu hedeflere ulaşmak için birçok etkinliği paralel götürmek, birçok hamleyi önceden görüp atmak gerektiğinin altını çizen Ersoy, dünyada turizm sektöründe lider konumda olmak için orta ve uzun vadeli projeleri hazırlamak ve bunları harfiyen uygulamak gerektiğini belirtti.