Bakan Ersoy, Türkiye’ye gelen en büyük yolcu gemisi Costa Venezia’yı gezdi

"GALATAPORT'A BU YAZ 200 KRUİSE GEMİSİ REZERVASYON YAPTIRDI"

Ersoy konuşmasında, "İstanbul'un yıllar sonra kruise gemileri için tekrar homeport yani gelişlerin ve çıkışların olduğu homeport olması gerekiyordu. Bu bağlamda İstanbul çok şanslı. Niye şanslı, çünkü homeport olmak için gerekli olan bütün özellikleri İstanbul'da. Michelin, İstanbul'u radarına aldı. 11 Ekim'e kadar İstanbul genelindeki restoranların tespitini yapıp, michelin yıldızların dağıtımını gerçekleştirecek. Yani İstanbul hem alışveriş noktası olsun, hem gastronomi olsun, hem tarihi ve doğal güzellikleri olsun, hem havalimanı altyapısı olsun, 130'dan fazla şehre direkt bağlantılı uçuşları ve havalimanı ile şehir merkezlerinin bağlantısını sağlayan metro altyapıları olsun bütün eksikliklerini tamamlamış oldu. Bunun da meyvelerini hızlı bir şekilde topluyoruz. Şimdi homeporta geri dönecek olursak; Bugün çok önemli bir gün. Costa dünyanın sayılı kruise gemilerinden biri ve ayrıca dünya genelinde çok büyük bir zincir kurumun da markası. İstanbul'a yanaştı ve 1 Mayıs itibari ile düzenli olarak merkez İstanbul olan çıkışları, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere kruise turlarına başlayacak. İlk etapta 25 tur planlanıyor. Kışa kadar bu turlar devam edecek. Kıştan sonra Akdeniz üzerinde Mısır'a kadar uzanan bir program gerçekleştirecekler. Bu seneki hedef kapasitesini önümüzdeki sene iki katına çıkarmayı planlıyor. Zaten şu anda gelen Galataport rezervasyonları çok çok önemli. Şu an 200'ü geçmiş rezervasyon var. Biz bunun önümüzdeki sene hızla iki katına çıkacağını düşünüyoruz ve 2024 yılı itibari ile de yeni bir Port ihtiyacının İstanbul için önemli olduğunu, ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Ulaştırma Bakanlığımız da çalışmalarını yapıyor. yeni bir Port ihalesi daha yapılıp İstanbul'un geçmişten çok daha fazla kruise müşterisi alan hatta Avrupa'daki sayılı kruise gemisi alan şehirlerde ilk sıraya geleceğini hedefliyoruz" dedi.