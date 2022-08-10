Bakan Fatih Dönmez’den Abdühamid Han Sondaj Gemisi paylaşımı!

FİLONUN EN GÜÇLÜ GEMİSİ



Hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi oldu.