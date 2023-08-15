Bakan Göktaş açıkladı: İlk kez araştırılacak! Mart 2024’te sonuçlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, milletle bağlarını her geçen gün güçlendirdiklerini, toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Kadın-erkek, genç-yaşlı, engelli, şehit yakını, gazi, bütün vatandaşları kucakladıklarını dile getiren Göktaş, "Bu kenetlenmeyle güçleniyor ve büyüyoruz. Bizi güçlü kılan en özel bağlardan biri de büyüklerimizden ilham almaya devam etmemiz. Anadolu insanının temel karakteri birlik beraberlik içinde yaşamasıdır. Aile bütünlüğünü korumak, milli birliği korumak gibidir. Aile büyükleri şefkatin ana vatanıdır, ihtiyaçların karşılandığı, sıkıntıların bertaraf edildiği yerdir. Babalarımız sırtımızı dayadığımız dağlar, annelerimiz gönül yorgunluğumuzu alan limanlardır." diye konuştu.

Türk-İslam kültürünün aile bağlarıyla şekillendiğini vurgulayan Göktaş, eski Türklerde "aksakallı" adıyla itibar görenlerin, tecrübeleriyle topluma ışık tuttuğunu, devlet yönetimine rehberlik ederek kanaat önderleri olduğunu anlattı.

"Biz, millet olarak çok geniş bir aileyiz ve ailemiz genişlemeye devam ediyor" ifadesini kullanan Bakan Göktaş, 65 yaş ve üzeri nüfus oranının arttığını, 2022 yılı itibarıyla 65 yaş ve üzeri nüfusun, toplam nüfusunun yüzde 10'una yaklaştığını, 2040 yılında ise bu oranın yüzde 15'in üzerine çıkacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Nüfus yapısındaki değişikliklerin, bakanlığı birtakım yeni düzenlemeler yapmaya yönelttiğine işaret eden Göktaş, "Ulaştığımız refah düzeyini korumak ve geliştirmek adına, milletimizin potansiyelini doğru değerlendirmemiz önem kazanmakta. Toplumumuzun güncel ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik özel çalışmalar yapıyoruz. Böylece nüfusumuzun üretkenliğini artırmayı ve refah düzeyimizi korumayı hedefliyoruz" dedi.

KARŞILAŞABİLECEKLERİ RİSKLER BELİRLENECEK

Bakan Göktaş, tüm çalışmalarını nesnel veriler ışığında planladıklarını, yaşlıların kendilerine ilişkin algılarının hizmetlerin planlanmasında dikkate alınması gerektiğini düşündüklerini dile getirdi.

Yaşlıların toplumla kurdukları ilişkinin de zaman içinde değiştiğini gözlemlediklerini belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Yaşlıların toplumsal katılımını desteklemek adına yaşlılığın toplum açısından ne ifade ettiğini de araştırmalarımıza dahil ediyoruz. Yaşadığımız çağda hizmet kalitemizi artırmak için nesnel veriler kadar, öznel ve sosyal göstergelerin de önem kazandığına inanıyoruz. Hizmetlerimizi en kapsamlı şekilde planlamak adına, güncel ve çok yönlü veri akışını sağlayan bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda ülkemizde ilk kez Türkiye Yaşlı Profili Araştırmasını gerçekleştireceğiz. Kanıta dayalı verilerle inşa edeceğimiz bu sistem ile sorunların çözümüne odaklanmakla birlikte koruyucu ve önleyici faaliyetleri planlamak için de çalışacağız. Yaşlıların herhangi bir mağduriyet yaşamadan önce karşılaşabilecekleri riskleri belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacağız."

YAŞLANMANIN NÜFUS YAPISININ DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ETKİLERİ ÖNGÖRÜLECEK

Bakan Göktaş, "Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumunun ortak çalışması olarak yürüteceğimiz bu araştırmayla yaşlanmanın nüfus yapımızın dönüşümündeki etkilerini öngörmeyi ve yaşlı bireylere yönelik sosyal politikaları en verimli şekilde oluşturmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Bu hedef doğrultusunda araştırma verileri, yaş ve cinsiyet bazında ayrıştırılmış, demografik ve sosyo-ekonomik göstergeleri de içeren bilgi havuzu oluşturacaklarını aktaran Göktaş, "Araştırma sonuçlarını 2024 yılının mart ayında yayınlamayı ve 4 yılda bir verileri güncellemeyi planlıyoruz. Genel itibarıyla araştırmanın nüfus yapımızın değişimine ilişkin seyri yakından takip etmemizi sağlayacağına ve sosyal politikalarımızın kapsayıcılığını artıracağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal hizmetlerinin son 20 yılda, bütün hassas grupları kapsayacak şekilde sürekli genişlediğine dikkati çeken Göktaş, hem yaşlılara hem engelli vatandaşlara bakım sağlarken en üst düzey kaliteyi hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, bakım verdikleri gruplara yönelik en ufak suistimal, ihmal veya hataya toleranslarının sıfır olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Tüm hassas gruplarımızla ilgili çalışmalarda olduğu gibi, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımı için yürüttüğümüz çalışmalar da medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Biz toplumun her kesiminin yaşam kalitesini artırmaya odaklı çalışmalar yapıyor, toplumsal dengenin korunmasına özen gösteriyoruz. Bakanlığımızın faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendiren grupların da aynı özenle hareket etmesinin başta bakım verdiğimiz kesimler olmak üzere tüm halkımızın yararına olacağına inanıyoruz. Hassas grupları korumanın, onların hayata katılımını sağlamanın bir noktada yalnızca Bakanlığımızın değil kamuoyunu doğru bilgilendirmekle mükellef olan basın yayın organlarının da sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz."