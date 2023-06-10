Bakan Göktaş: Bizim bu bölgede yapacak çok işimiz var

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AFAD Koordinasyon Merkezi, AK Parti İl Başkanlığı ve Karacasu Konteyner Kent'i ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında yetkililerden bilgi alan Bakan Göktaş, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Bakan Göktaş, "MKE Elmadağ Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlama neticesinde 5 işçimizin şehit olduğunu öğrendik. Aynı zamanda geçici olarak deprem bölgesinde Hatay'da görev yapan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya'nın da şehit olduğunu öğrendik. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ülküce üzüntülüyüz" dedi.

Depremin üzerinden 125 gün geçtiğini aktaran Bakan Göktaş, "Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 125 gün geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümet olarak ilk andan itibaren deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yanında olduk. Onların acılarına ortak olduk. Yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz"diye konuştu.