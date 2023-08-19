Bakan Göktaş: Darülaceze sosyal hizmet anlamında çok kıymetli bir model

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs 2022'de Arnavutköy Yassıören'de temeli atılan ve yapımında sona gelinen Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kurumun köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Göktaş, kendileri için olduğu kadar tarih açısından da kıymetli olan bu toplantı vesilesiyle geçmişten aldıkları bir mirası geleceğe taşımanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yılda yüzyılın işini yaptığını vurgulayan Göktaş, dünyanın gıpta ettiği yatırımların AK Parti hükümetlerine nasip olduğunu, yeni Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin de sosyal hizmetler alanında dünya çapında gıpta ile bakılacak projeler arasında yer alacağını dile getirdi.

"GEÇMİŞİMİZDEN MİRAS KALAN BİRİKİMİ GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 1895 yılında Sultan 2. Abdülhamit Han tarafından kurulan Darülacezenin o günden bugüne 30 bini çocuk olmak üzere toplam 100 bin kişiye şefkat yuvası olduğunu, kuruluş felsefesinden ödün vermeden halen 600'e yakın insana hizmet verdiğini kaydetti.

Darülacezenin sosyal hizmet anlamında çok kıymetli bir model olduğunu dile getiren Göktaş, şöyle konuştu:

"Dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese el uzatıyoruz. Darülaceze, medeniyetimizin bir yansıması. Dünya üzerinde insan çeşitliliğinin bu kadar geniş olduğu yer çok fazla değil. İşte bizim tarihimiz bize böylesine zengin bir insan çeşitliliği sunuyor. Bizim tarihimizde bir arada yaşama tecrübesi açısından çok güzel örnekler vardır. İnsanların dili, dini, mezhebi ne olursa olsun adaletle muamele gördüğü bir toplumsal geçmişimiz var. Bu birikim, bize aynı zamanda büyük sorumluluklar da yüklüyor. Yeni Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri işte böylesine büyük bir vizyonun, kıymetli bir geçmişin izdüşümüdür. Geçmişimizden miras kalan birikime hakkıyla sahip çıkıyor ve onu geleceğe taşıyoruz."

Göktaş, dünyada ve Türkiye'de yaşlanma hızının artışı ile ortaya çıkan yeni ihtiyaçların sosyal hizmet anlayışını da dönüştürdüğüne işaret ederek, bakıma ihtiyaç duyan insanların refahını sağlamak için yeni modeller geliştirmek zorunda olduklarını belitti.

İmkanları artırmanın ve çağın gereklerine uymanın kendi sorumlulukları olduğunu ifade eden Göktaş, toplumun dezavantajlı gruplarına ulaşmanın, onların sorunlarına çözüm üretmenin sürdürülebilir modeller ile mümkün olduğunu, bu anlamda da güçlü tecrübeleri bulunduğunu kaydetti.

145 DÖNÜMLÜK ALANA KURULAN KOMPLEKS 23 BLOKTAN OLUŞUYOR

Darülacezenin Okmeydanı'ndaki tarihi yerleşkesinde 120 yıldan fazladır hizmet verdiğini anımsatan Göktaş,

mevcut tecrübeleri değerlendirmek ve hizmetleri daha fazla insana ulaştırmak için yeni bir yerleşim kompleksine ihtiyaç duyduklarını, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin böyle bir arayışın ürünü olduğunu dile getirdi.

Bakan Göktaş, yeni yerleşkenin tarihi devamlılığı vurgulayan bir mimari anlayışla tasarlandığını, yapıların mimarisinin Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde bulunan biçimler ile Darülaceze kimliğinin bir sentezi olduğunu aktardı.

Yeni Sosyal Hizmet Şehri'nin genel hatlarında tarihi yerleşkenin izlerinin görülebileceğin kaydeden Göktaş, aynı zamanda modern imkanların etkili bir şekilde kullanımının dikkate alındığını söyledi.

Göktaş, çok özgün bir proje ortaya çıkarıldığını ve hızlı bir şekilde inşasına başlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Yerleşkemiz 145 dönümlük toplam inşaat alanı üzerine kuruluyor. Yatay mimari prensibiyle zemin artı 3 kattan oluşacak şekilde tasarlandı. Proje sağlıklı, yatağa bağlı, alzaymır ve demanslı, bağışçı sakinler ile koruma altında olan çocuklara yönelik birimleri içeren 11 bloktan oluşuyor. Toplam 928 yatak kapasiteli barınma birimleri yer alıyor. Ayrıca sanatçı ve sporcu yaşam merkezi gibi sosyal birimler de var. Tamamı 23 bloktan oluşan bu komplekste ortak birimler ve cami, kilise ve havra olmak üzere ibadet yapıları da yer alıyor."

"DARÜLACEZE GİBİ YENİ SOSYAL HİZMET ŞEHRİ'MİZ DE TARİHİ BİR DEĞER OLARAK ANILACAK"

Darülaceze'nin ilk kurulduğunda çağının çok ilerisinde bir kurum ve sosyal hizmet anlamında sadece Türkiye için değil tüm dünya için çok değerli bir model olduğunu dile getiren Göktaş, "Yeni Sosyal Hizmet Şehri'miz de aynı şekilde özgün ve başarılı bir model. Geçmişle bağını koparmayan, günümüzün imkanlarını azami bir şekilde kullanan bir model olacak. İnşallah Darülaceze gibi Yeni Sosyal Hizmet Şehrimiz de tarihi bir değer olarak anılacak." ifadelerini kullandı.

Göktaş, AK Parti hükümetleri olarak son 20 yılda sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini anlattı.

Görkemli bir geçmişin kendilerine yüklediği sorumlulukla değerleri geleceğe taşımak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Göktaş, "Darülaceze bizim için kıymetli bir mirastır. Biz de bu modeli Yeni Sosyal Hizmet Şehrimiz ile geleceğe taşıyoruz. Yeni Sosyal Hizmet Şehrimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hayata geçirdiğimiz birçok projede olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuran vizyoner bir proje olacağına inanıyorum. İnşallah ekim sonu kasım başı bu şehrimizi de açmak Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip olacak." şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR ESERİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE KAZANDIRILMASI ÇOK KIYMETLİ"

İstanbul Valisi Davut Gül Cumhuriyetin 2. yüzyılına girerken böyle bir eserin Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırılmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de bu yerleşkenin proje aşamasının yaklaşık 9 yıl zaman aldığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla inşaatın bir yıl içerisinde tamamlandığını, şimdi ise ince işlerin devam ettiğini kaydetti.

Darülaceze ile Yeni Sosyal Hizmet Şehri Projesi'nin tanıtım filmlerinin gösterildiği programda, idare meclisi üyeleri de tanıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ve beraberindekiler, daha sonra kompleksi gezerek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.