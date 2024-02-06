Bakan Göktaş deprem bölgesindeki çalışmaları açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bakanlıkça bölgede yürütülen çalışmaları anlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, deprem bölgesinde vatandaşların acılarına ortak olduklarını, yaraları sarmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Depremler sonrasında devlet olarak ilk andan itibaren tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Göktaş, "Bakanlık olarak biz de merkez ve taşra teşkilatımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Sosyal yardımlar ve psikososyal desteklerimizle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Devlet-millet el ele vererek yönettiğimiz bu süreçte güçlü ve büyük Türkiye'nin kimseyi geride bırakmadığını bir kez daha görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetleri ve ayni bağış depo yönetiminde Bakanlığın ana çözüm ortağı olduğunu hatırlattı.

Yaşanan afetin ardından ivedi şekilde 1341 kişilik Afet Acil Sosyal Yardım ve 4 bin 466 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekibini bölgeye yönlendirdiklerini kaydeden Göktaş, vatandaşların acil ihtiyaçları için de SYDV'ye 1,85 milyar lira aktardıklarını bildirdi.

Afet alanında ihtiyaç duyulan malzemelerin lojistik planlamasının yanı sıra teminini de sağladıklarını aktaran Göktaş, ulusal ve uluslararası toplam 88 ayni bağış deposu kurduklarını belirtti.

Göktaş, deprem bölgesinde 206, deprem bölgesi dışındaki illerde 94 olmak üzere toplam 300 sosyal market kurduklarına işaret ederek, "Bölgede 14 Mobil Sosyal Market Tırını faaliyete geçirdik. Kadınlar ve bebekler için 27 giyim ve bebek bakım ünitesi kurduk. Ayni bağışlar için hava araçlarıyla 487 sefer tertip ettik. 39 binden fazla yardım tırını ayni yardım depolarına yönlendirdik." bilgisini paylaştı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ 4,1 MİLYON KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK

Göktaş, psikososyal destek ekiplerince hastanelerde, çadırlarda ve vatandaşların yaşadığı tüm alanlarda depremden etkilenenlerle birebir görüşmeler yaptıklarını ve ihtiyaçlarını tespit ettiklerini bildirdi.

Psikososyal Destek Hizmeti kapsamında 4,1 milyon kişiye ulaştıklarını aktaran Göktaş, yapılan çalışmalara ilişkin ise şunları kaydetti:

"Deprem bölgelerinde afetin olumsuz etkilerini azaltmak ve psikolojik sağlamlığı artırmak için bireysel görüşmeler, psikoeğitim ve grup çalışmaları gerçekleştirdik. Verdiğimiz psikoeğitimlerde toplu yaşam alanlarının getirebileceği riskleri dikkate alarak mahremiyet, hijyen, aile içi iletişim gibi konuları önceliklendirdik. Çocukların gelişim dönemlerine bağlı olarak farklı psikoeğitimler gerçekleştirmenin yanı sıra sosyal iyileştirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenledik. Ayrıca Bakanlığımız koordinasyonunda olmak üzere çeşitli STK'ler de vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı."

KADIN KOOPERATİFLERİ İŞ ATÖLYELERİ KURULDU

Göktaş, STK'lerle işbirliği içerisinde kadınlar ve çocuklar için çeşitli faaliyet ve etkinliklerin düzenlendiği merkezler açtıklarını, depremden etkilenen kadınların hayatlarını yeniden kurmaları bir yandan da rehabilitasyonlarına destek olmak amacıyla Kadın Kooperatifleri İş Atölyesi adı altında sosyal alanlar oluşturduklarını anlattı.

Çocukların güvenli ve huzurlu ortamda yetişmeleri için de Adıyaman ve Hatay'da yeni çocuk evleri sitelerinin temellerini attıklarını bildiren Göktaş, ayrıca deprem bölgesinde çocukların desteklenmesi için Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da Çocuk Yaşam Merkezlerini hizmete açtıklarının bilgisini verdi.

6 MOLA EVİ HİZMETE AÇILDI

Yaşanan afet sonrasında engelli ve yaşlı vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirten Göktaş, profesyonel bakıma ihtiyacı olduğu tespit edilen 312 yaşlı ve 978 engelli olmak üzere 1290 kişiyi yatılı bakım kuruluşlarına yerleştirdiklerini ifade etti.

Göktaş, depremden etkilenen engelli bireylerin deprem sonrası günlük rutine dönüşlerini kolaylaştırmak için 6 Mola Evini hizmete açtıklarını da kaydetti.

Depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı.

"Vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti, çocuk ve gençlere yönelik faaliyetler yürütülmesi, çocuk ve aile dostu merkezlerin kurulması amacıyla Bakanlığımız ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği protokolleri imzaladık. Güçlü işbirlikleriyle bölgemizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen kardeşlerimiz için canla başla sahada aktif şekilde çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."