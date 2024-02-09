Bakan Göktaş: Hedefimiz kadın istihdam oranının yüzde 36’ya yükseltilmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda kadınların yüzyılı yapacaklarını ve ileriye dönük hedef planlamalarında kadın istihdamını özellikle önemsediklerini belirterek, "2024 yılının kadın istihdamı seferberliği yılı olacağına inanıyorum." dedi.

Bakan Göktaş, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, kadim geçmişin birikimiyle geleceğin vizyonunu birleştiren değerli proje vesilesiyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu kaydederek, paydaşı olmaktan heyecan duyduğu projenin sadece bugünün değil yarının Türkiye'sinde de kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek için atılmış önemli bir adım olacağını söyledi.

Kadınların iş gücüne katılımının artmasıyla toplumsal refahın da artırılabileceğini belirten Göktaş, "Sayın Hanımefendi (Emine Erdoğan), bir konuşmasında 'Azimli bir kadının ulaştığı başarı, yalnız kendi ülkesindeki kadınlar için değil dünyadaki bütün hemcinsleri için rol model teşkil ediyor.' demişti. İşte kadınların bu başarı hikayeleri, sadece şimdiki nesil için değil gelecek nesiller için de ilham kaynağı oluyor. Kadınlar, ellerinin değdiği her alanda önemli bir katma değer oluşturuyor, cumhuriyetimizi ikinci yüzyıla taşıyorlar." diye konuştu.

KADIN İSTİHDAM ORANININ YÜZDE 36'YA YÜKSELTİLMESİ HEDEFİ

Göktaş, kadınların her alanda görünür olmaları ve inisiyatif almalarına ilişkin ne gerekiyorsa yapmak için durmadan çalıştıklarını söyledi.

"Nitekim, 12. Kalkınma Planı'nda da kadınların çalışma hayatına katılmalarının önemine vurgular yapıyoruz." diyen Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2028 yılına kadar kadın iş gücüne katılma oranının yüzde 40'a, kadın istihdam oranının yüzde 36'ya yükseltilmesi, en önemli hedeflerimizden. Bu hedef doğrultusunda oluşturduğumuz politikalar ve hayata geçirdiğimiz teşviklerle bugün kadın istihdamı konusunda olumlu sonuçlar alıyoruz. Kamu, özel sektör ve sivil toplumla işbirliği içinde birçok proje yürütüyor, pek çok başka projede de paydaş olarak yer alıyoruz. 2002'de yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılma oranı, 2023 Kasım itibarıyla yüzde 36'ya yükselirken aynı dönem için kadın istihdam oranı ise yüzde 25'ten yüzde 32'ye çıktı."

296 ETKİNLİKTE 750 BİNDEN FAZLA KADINA ULAŞILDI

Kadınların güçlendirilmesi hedefini bütüncül olarak ele aldıklarını, farklı kategorilerde önemli proje ve faaliyetler yürüttüklerini anlatan Göktaş, 2018'den bugüne kadar 81 ilde gerçekleştirdikleri finansal okuryazarlık ve kadınların ekonomik güçlenmesi seminerlerinde 296 etkinlikle 750 binden fazla kadına ulaştıklarının altını çizdi.

Kadın kooperatifçiliğini ve kadın girişimciliğini geliştirmek adına Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığıyla 5 yıldan fazla süren işbirliklerinin olduğuna dikkati çeken Göktaş, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'yle 18 ile 29 yaş arası ne eğitimde ne de istihdamda yer alan genç kadınlara mesleki beceri ve güçlenme eğitimleri verdikleri, dijital platform aracılığıyla iş ve eğitim fırsatları sundukları bilgisini paylaştı.

Bakan Göktaş, "Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda kadınların yüzyılı yapacağız. İleriye dönük hedeflerimizi planlarken, politikalarımızı oluştururken kadın istihdamını özellikle önemsiyoruz. 2024 yılının kadın istihdam seferberliği yılı olacağına inanıyorum." dedi.

"HİBRİT ÇALIŞMA MODELİ VE MAHALLE TİPİ KREŞLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Kadın Girişimciliğinde Yeni Ufuklar İstişare Toplantısı'nı kamu ve özel sektör temsilcileri, başarılı kadın girişimciler ve akademisyenlerin katılımıyla 18 Ocak'ta gerçekleştirdiklerini anlatan Göktaş, toplantıda pek çok kurumun kadın girişimciliği alanında önemli çalışmalara imza attıklarına şahit olduklarını, çok mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kadınların hem aile hayatında iş nedeniyle karşılaştıkları zorlukları azaltmak hem de kadın istihdamını korumak adına yenilikçi politikalar ürettiklerini vurgulayan Göktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Çalışan anneler başta olmak üzere kadınların ev ve iş hayatı arasında bir tercih yapmak durumunda kalmaması için esnek ve uzaktan çalışma modeli, hibrit çalışma modeli ve mahalle tipi kreş modeli üzerinde çalışıyoruz. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın işbirliğiyle 30 Ocak'ta 'Kadın Girişimcilerimiz ile Güçlü Yarınlara' programımızı gerçekleştirdik. Kadın girişimciliği ve istihdamının desteklenmesi amacıyla çok kapsamlı iki protokol imzaladık. Önümüzdeki süreçte protokolleri hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

İstihdam olanaklarını çeşitlendirmek kadar iletişim platformlarının da önemli olduğu bir çağdayız. Yenilikçi ve çağın gereklerini dikkate alan modeller geliştirmemiz gerekiyor. Bu konudaki çalışmaları çok önemsiyoruz ve yakınlarda bu alanda öncü bir adım attık."

"KADİNGİRİSİMCİ.GOV.TR"NİN ÖNEMİ

Türkiye genelinde daha çok girişimci kadına ulaşmak amacıyla "Kadingirisimci.gov.tr" adlı web sitesini kullanıma açtıklarını dile getiren Göktaş, bu portal ile kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar tarafından eğitim, araştırma, finansal destek, mentörlük gibi alanlarda gerçekleştirilen çalışmaları tek çatı altında topladıklarını anlattı.

Portalın çok değerli bir kaynak olacağına inandığını ifade eden Bakan Göktaş, "İş-Pozitif" projesine ilişkin şunları söyledi:

"Dijital dünyanın imkanlarını kullanmak adına çok değerli ve kıymetli bir proje olan 'İş-Pozitif', çok önemli bir potansiyele sahip. 'İş-Pozitif' ile kadın istihdamını daha da ileriye taşıyoruz ve Sanayi Bakanlığımızla olan protokollerimizle daha da genişletip kapsayıcı hale getirmiş oluyoruz. Böylesine kapsayıcı ve bütünlüklü bir projede tüm tarafların desteği ve katılımı hayati önem taşıyor. Bakanlık olarak projede yer almaktan hem mutluluk hem gurur duyuyoruz."