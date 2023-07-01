Bakan Göktaş: Yardımların tutarı 4 milyar lirayı geçti

"KALICI BARINMA İÇİN HÜKÜMETİMİZİN ÇALIŞMALARI SÜRATLE DEVAM EDİYOR"

Depremlerin ardından halkın yaralarını sarmak için harekete geçildiğini ifade eden Göktaş, "İl genelindeki konteyner kentlerde 20 bin 56 konteyner halihazırda kurulu vaziyettedir. Yıkıcı depremler sonrasında kentimizde 33 bin 112 bina yıkık, acil yıkılacak ve orta hasarlı durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı barınma imkanına kavuşması için hükümetimizin çalışmaları süratle devam ediyor" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, vatandaşların bir an önce kalıcı barınma imkanına kavuşması için çalışmaların süratle devam ettiğini dile getiren Göktaş, "Bu kapsamda Adıyaman merkezde 20 bin 482, kırsalda ise 2 bin 45 olmak üzere, toplam 22 bin 527 konutun yapımı sürüyor. İnşallah bu konutlar 1 yıl gibi kısa bir sürede hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.