Bakan Göktaş: Sıfır atık projesinin başarısında kadınların büyük rolü oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Herkes için sürdürülebilir refahı hedefliyorsak, iklim değişikliğinden kaynaklanan sosyal zorlukları diğer kesişen adaletsizliklerle birlikte ele almamız şimdi her zamankinden daha önemli. Bu bağlamda Türkiye olarak üye devletleri sağlam yapısal çözümler uygulamaya yönelik cesur taahhütlerde bulunmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Kadınların Güçlendirilmesine Dair Bakanlar Konferansı'na katıldı.

"Nesiller Arası Dönüşümün Zirvesi Olarak Kadınların Öncülüğünde Kapsayıcı Kalkınma" temalı konferansta, "İklime Dayanıklılık Eyleminde Fark Yaratan Kadınlar ve Kız Çocukları" başlıklı oturumda konuşma yapan Göktaş, G20'yi, kadınların güçlendirilmesi ve iklim eylemini önemli ölçüde ilerletme potansiyeline sahip bir platform olarak gördüğünü ifade etti.

Türkiye'nin, her zaman kadının güçlenmesinin güçlü bir savunucusu olduğunu vurgulayan Göktaş, "Kadınları güçlendirmenin sadece bir insan hakları meselesi olmadığına, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın ve iklim değişikliğine mukavemet için bir katalizör olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

SIFIR ATIK PROJESİNİN BAŞARISINDA KADINLARIN BÜYÜK ROLÜ OLDU

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kadınların afet müdahalesi ve afet risk yönetiminde kritik rol oynadığına değinen Göktaş, Türkiye'nin çevrenin korunmasına da büyük önem verdiğini ve 2002 yılından beri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kayda değer bir ilerleme yaşadığını kaydetti.

Göktaş, 11. Kalkınma Planı'nın temel amaçlardan birisinin çevrenin ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin yükseltilmesi, etkin, bütüncül, adil ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması, toplumun tüm kesimlerinde çevre bilinci ve duyarlılığının artırılması olduğunun altını çizerek, bu kapsamda, çevre kirliliğinin önlenmesine, biyoçeşitliliğin ve doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına öncelik verdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yürütücülüğünü üstlendiği "Sıfır Atık" projesi sayesinde çevre koruma ve vatandaşları bilinçlendirme konusunda yeni bir döneme girildiğine dikkati çeken Göktaş, bu projenin başarısında kadınların büyük rolü olduğunu vurguladı.

"BÜYÜK İLERLEMELER KAYDETMİŞTİR"

İklim değişikliğiyle mücadele için kadınların güçlendiği ve haklarının güvence altına alındığı sağlam bir siyasi ve sosyal ortamın olması gerektiğine işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Türkiye, kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Türkiye olarak, kadınların ve kız çocuklarının eğitimsel kazanımlarını artırmayı amaçlayan öncelikli hedefleri benimsedik. Bu doğrultuda Ulusal Kalkınma Planı ve Ulusal İstihdam Stratejisi'ni hayata geçirerek kadınların işgücü piyasasına katılımını artırma yolunda önemli adımlar attık.

Kadın kooperatiflerinin etkinliğini ve yaygınlığını artıran önemli programlar başlattık. Anne ve çocuk sağlığında dünya çapında örnek teşkil edebilecek çalışmalara imza attık. Kadınların karar alma süreçlerine anlamlı katılımı, iklim finansmanı ve teknolojisine erişimi ve önceliklerinin ulusal kalkınma planlamamıza entegre edilmesi için yorulmadan çalışıyoruz."

"SÜRDÜRÜLEBİLİR VE HUZURLU BİR ÇEVRE İÇİN ÇALIŞMA ZAMANI GELDİ"

Savaşın, göçün ve yoksulluğun zorluklarına göğüs geren kadınların içinde bulunduğu kötü duruma özellikle değinilmesi gerektiğine dikkat çeken Göktaş, yıllardır dünyanın dört bir yanındaki kadınlar ve çocukların, savaşın ve yoksulluğun sonuçlarına katlandığını ve çektikleri acının bugün de devam ettiğini bildirdi.

Bakan Göktaş, konuşmasında şunları ifade etti:

"Herkes için sürdürülebilir refahı hedefliyorsak, iklim değişikliğinden kaynaklanan sosyal zorlukları diğer kesişen adaletsizliklerle birlikte ele almamız şimdi her zamankinden daha önemli. Bu bağlamda Türkiye olarak üye devletleri sağlam yapısal çözümler uygulamaya yönelik cesur taahhütlerde bulunmaya davet ediyoruz.

Bugün, yarın ve tüm dünya insanları için sürdürülebilir ve huzurlu bir çevre için çalışma zamanı geldi. Birlikte, kadınların ve kız çocuklarının iklim değişikliğiyle mücadelesinin merkezinde yer alarak değişimi yönlendirip herkes için sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmesini sağlayabiliriz."

Göktaş, konferanstaki katılımcılara, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki konteyner kentlerde kurulan kadın kooperatiflerinde depremzedelerin yaptığı el emeği hediyelikleri takdim etti.

Konferans kapsamında Göktaş, Japonya Çocuk Politikaları ve Kadınların Güçlendirilmesinden Sorumlu Bakanı Ogura Masanobu, AB Eşitlikten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Helena Dalli, G20 Dönem Başkanı Hindistan'ın Kadın, Çocuk Gelişimi ve Azınlık İşleri Bakanı Smriti Zubin Irani ve Endonezya Kadınları Güçlendirme ve Çocuk Koruma Bakanı I Gusti Ayu Bintang Darmawati ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.