Bakan Göktaş: Sosyal yardım alan sayısı arttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın sosyal yardımlar konusundaki bakış açısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Göktaş, sosyal yardım programlarının yürütülmesinde iki temel unsur bulunduğunu ifade ederek, "Özellikle 3294 ve 2022 sayılı kanunlar kapsamında sosyal yardım yararlanıcısı olabilmek için ihtiyaç sahibi olmak temel; ama yeter şart değildi. Vatandaşlarımızın sosyal yardım programlarından yararlanabilmesi için ihtiyaç halinin yanı sıra, hanelerinde çocuk veya engelli bulunması, 65 yaş üstü olma, kadınlar için eşlerinin vefat etmiş olması, muhtaç asker yakını olma veya kronik bir hastalığın bulunması gibi ilave dezavantajlılık durumu gerekmekteydi. Yaptığımız çalışmalarla sosyal yardımların kapsayıcılığını artırarak ihtiyaç sahibi olmanın yanı sıra ilave bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan vatandaşlarımızı da yalnızca gelir kriteri üzerinden sosyal yardım sistemine dahil ederek desteklemek amacıyla Türkiye Aile Destek Programını hayata geçirdik" dedi.

'SOSYAL YARDIM PROGRAMLARINI ARTIRDIK'

Sosyal yardım programlarını hak temelli, nesnel ve etkin bir şekilde geliştirdiklerini kaydeden Bakan Göktaş, "2002 yılında 4 farklı sosyal yardım programı yürütülürken, bu rakamı 50'nin üzerine çıkarttık. Sosyal yardım kalemlerinin çeşitlenmesiyle bu yardımlara ulaşan vatandaşlarımızın sayısı artmaktadır. Ayrıca sosyal yardımlardan faydalananların büyük bir kısmı çalışamayacak durumda olan çocuk, engelli ve yaşlı gibi kişilerden oluşmaktadır. Türkiye, dünyadaki en kuşatıcı sosyal destek sistemine sahip ülkelerden biri. Kimseyi geride bırakmama anlayışımızı sosyal yardımlar konusunda da kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Hali hazırda ihtiyaç sahibi hanelerimize düzenli bir şekilde sosyal yardımlarımızı ulaştırırken sel, deprem, yangın gibi afetlerde mağdur olan vatandaşlarımıza durumlarına bakılmaksızın ilk andan itibaren desteğimizi sunuyoruz. Bu kapsamda yaptığımız tek seferlik yardımlar dahil, sosyal yardımların farklı kalemlerinden 4,9 milyon hanemizi yararlandırdık. Sosyal yardımlara ulaşan hane rakamlarına afet dönemlerinde tek seferlik yardımdan yararlanan aileler de dahildir" ifadelerini kullandı.

'FARKINDALIK ARTTI, BAŞVURU KOLAYLAŞTI'

Vatandaşların son yıllarda sosyal yardımlar hakkındaki farkındalık düzeyinin arttığına vurgu yapan Bakan Göktaş, şöyle dedi:

"Sosyal yardımlarla ilgili farkındalık düzeyi, erişim kanallarının çeşitlenmesi ve başvuru prosedürlerinin kolaylaşması ile birlikte arttı. Bunun yanı sıra sosyal güvencesi olup da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza da sosyal yardım hakkı verdik. Ayrıca hayata geçirdiğimiz sosyal yardım programlarımız ile daha öncesinde kapsam dışı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da destek verme imkanı sağladık. Sosyal yardımlara ulaşan vatandaşlarımızın sayısı böylelikle artmış oldu. Tüm bu çalışmaları sosyal devlet olmanın gereği olarak görüyor, pek çok ülkeye model olacak uygulamalar geliştiriyoruz. Sosyal yardımlara ve sosyal hizmetlere ilişkin mevcut çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Başvurudan ödemeye kadar tüm sosyal yardım süreçlerini elektronik ortamda şeffaf bir biçimde yürütülüyor. Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile Türkiye'deki sosyal yardım uygulamaları büyük bir gelişim gösterdi. Sosyal yardımlardaki hedefleme performansı yükseltilerek sosyal yardımların hizmet sunumu iyileştirildi, yardıma ulaşma süreçleri kolaylaştırıldı ve böylelikle 30 gün süren başvuru süresi dakikalara indirildi."

Tüm bu çalışmaların daha fazla vatandaşa ulaşılmasına sebep olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler alanındaki vizyonu 'geleceğe güvenle bakan bireylerden oluşan, müreffeh bir Türkiye' olarak belirlediklerini, kimseyi geride bırakmayan sosyal devlet anlayışıyla tüm bu hizmetleri kapsayıcı ve etkin bir şekilde ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin sosyo-ekonomik hayatın içerisinde daha fazla yer alabilmesi için istihdam desteği de sağladıklarının kaydeden Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak bu desteğimize özel önem veriyoruz. 2010 yılından itibaren çalışabilir durumda olan sosyal yardım faydalanıcılarını İŞKUR'a yönlendirerek, istihdama kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.