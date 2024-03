Bakan Göktaş: Türkiye’de ilk kez ’Yaşlı Profili Araştırması’ yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret ve etkinlik dolayısıyla Erzurum'a geldi.



Erzurum programı çerçevesinde ilk olarak Erzurum Valiliğini ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, burada Vali Mustafa Çiftçi tarafından karşılandı. Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret eden Bakan Göktaş, Palandöken'de düzenlenen "STK ve İş Dünyası Buluşması Kahvaltı Programı"na katıldı. "STK ve İş Dünyası Buluşması Kahvaltı Programı"nda AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen birer konuşma yaptı.



"ARAŞTIRMADA ÇARPICI SONUÇLAR ÇIKTI"



Daha sonra kürsüye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, burada yaptığı konuşmada Türkiye'de ilk kez "Yaşlı Profili Araştırması" yaptıklarını belirterek, "Araştırma kapsamında 22 bin 640 hanede çalışma hayatından sosyal yardımlara, yaşlı haklarından toplumsal hayata katılıma 9 başlıkta yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Çok çarpıcı sonuçlar elde ettik. Bu ay içerisinde sonuçları milletimizle paylaşacağız" dedi.



Göktaş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığının sosyal tesislerinde düzenlenen, "STK ve İş Dünyası Buluşması"nda, Palandöken'in eteklerinde kurulmuş kutlu bir medeniyet olarak nitelendirdiği Erzurum'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, sevgi ve muhabbetlerini ileten Göktaş, gösterilen misafirperverlikten dolayı da teşekkür etti. Erzurum'un Milli Mücadele dönemindeki önemine değinen Göktaş, "Bu şehir, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde 105 yıl önce başlatılan Milli Mücadelemizin kalesidir. Bu şehir, Erzurum Kongresi ile kurtuluş meşalesinin yanan ilk ateşidir. Bu şehir, 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez' kararının filizlendiği yerdir" diye konuştu.



"STK'LAR BİZİM İÇİN KIYMETLİ"



Milletle el ele Türkiye'nin ikinci asrının temellerini attıklarını vurgulayan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'nı tuğla tuğla inşa ediyoruz. Ecdadımızın emaneti olan bu vatanı eğitimden ulaşıma, sanayiden ticarete, turizmden sosyal hizmetlere kadar her alanda güçlü kılarak geleceğe taşıyoruz. Çocuklarımıza refah ve huzur içinde yaşayacakları bir ülke, tarihi, kültürel, doğal zenginlikleri korunan şehirler bırakmak için çalışıyoruz. Bunu siz kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızla iş insanlarımızla, teşkilatlarımızla güç birliği yaparak gerçekleştiriyoruz. Bugün, Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi, istihdamın ve üretimin artması iş dünyamızın gösterdiği azim ve kararlılığın bir neticesidir. Artan refahın, toplumda adil ve etkili bir şekilde dağıtılması sivil toplum kuruluşlarımızın ortaya koyduğu özverinin bir neticesidir" şeklinde konuştu.



Türkiye ekonomisinin dünyada yükselen bir değer olmasının daha fazla kadının iş dünyasına katılmasıyla mümkün olduğunu dile getiren Göktaş, "Sevginin ve merhametin bütün insanlığı kuşatması ancak ve ancak daha fazla kadının sivil toplum kuruluşlarının her kademesinde yer almasıyla mümkündür. Bakanlık olarak, kadınların istihdamının artırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyoruz" dedi.



"TÜRKİYE'DE İLK DEFA YAPILDI"



Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı nüfusunun arttığına vurgu yapan Göktaş, "Bugün yüzde 10 olan 65 yaş ve üzeri nüfus oranımızın 2030 yılında yüzde 12.9, 2040 yılında ise yüzde 16.3 olması bekleniyor" diye konuştu.



Bakanlık olarak "Yaşlı Profili Araştırması" yaptıklarını dile getiren Göktaş, "Yine dünyada ve Türkiye'de yalnızlaşma oranları giderek artıyor. Özellikle yalnız yaşayan yaşlılarımızın sayısının gün geçtikçe daha da arttığına şahit oluyoruz. Türkiye'de ilk kez yapılan Yaşlı Profili Araştırmasında çok çarpıcı sonuçlar elde ettik. Bu ay içerisinde sonuçları milletimizle paylaşacağız. Araştırma kapsamında 22 bin 640 hanede çalışma hayatından sosyal yardımlara, yaşlı haklarından toplumsal hayata katılıma 9 başlıkta yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz sonuçlar, yaşlılarımıza sunduğumuz hizmetlerimize yön verecek. 4 yılda bir güncelleyeceğimiz veriler doğrultusunda hizmetlerimizi günün koşullarına göre ele alacağız. Yaşlı vatandaşlarımıza sunacağımız hizmetlere ilişkin göstergeleri bütüncül olarak değerlendirebileceğimiz bir sistemin altyapısını oluşturacağız. Bunun yanı sıra, bu araştırmayla yaşlıların her türlü riskten korunması ve yaşlılar için iyileştirici tedbirler alınmasını sağlayacak politikalara temel teşkil edecek somut veriler elde edeceğiz. Mağduriyete sebep olabilecek riskleri tespit edebileceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları destek hizmetlerine ulaşmalarını sağlayan, koruyucu ve önleyici müdahaleleri içeren bir yapının oluşturulmasına yönelik ihtiyaç analizi yapacağız" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından, "STK ve İş Dünyası Buluşması Kahvaltı Programı"nın soru-cevap kısmına geçildi.