Bakan Göktaş: Uyguladığımız politikalarla kadınlarda okullaşma oranı arttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Güneydoğu insanının çalışkanlığı ve mertliğiyle bilindiğini ifade eden Göktaş, "Bu güzel insanları yetiştiren Güneydoğu kadınının üreten güçlü Türkiye'nin bir parçası olması bizim için çok kıymetli. Bunun için her zaman kadınların yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bir toplumu ayakta tutan en önemli değer ailedir. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük zenginlik, manevi değerlerimizin taşıyıcısı olan aileyi güçlendirmek ve aile bütünlüğünü korumaktır" diye konuştu.

Göktaş, problem çözme yeteneği yüksek, bugünün dünyasını tahlil edebilen, gücünü manevi değerlerden alan çocuklar yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu da ancak aile kurumunun güçlendirilmesiyle mümkün. Bu sebeple aile destek merkezleri önemli işlevlere sahiptir. Kendini geliştirme imkanına kavuşmuş, mutlu ve öz güvenli kadınlar, yani sizler aynı zamanda güçlü aileler demektir. Aile destek merkezlerinde mesleki eğitim gören kadınlar, aynı zamanda dayanışma ve birlikte yaşama kültürünü tecrübe ederek, sosyal yaşama daha etkin katılmaktadır. Bizler kadını baş tacı eden bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz yurt edindiğimiz topraklara Anadolu deriz. Bizim kültürümüzde kadınların ellerinin değdiği her şey bereketlenir, biri bin olur. Elbette bu cevheri işleyecek eğitim imkanlarına ulaşmalarını sağlamak bizim vazifemizdir."