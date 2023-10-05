Bakan Göktaş: Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı aylıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 1,8 milyar TL tutarında yaşlı aylığı, 1,45 milyar TL tutarında engelli aylıklarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını belirten Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ekim ayına ilişkin 3,25 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına bugün itibarıyla yatırıyoruz" ifadelerini kullandı.