Bakan Haseki: Yapı yasağı getireceğimiz yerler var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Valilikte düzenlenen "Planlama Çalışması Toplantısı" öncesinde yaptığı basın açıklamasında, "asrın felaketi"nde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Anadolu topraklarına kurulan 1000 yıllık medeniyetin en büyük afetle karşılaştığını ifade eden Özhaseki, depremin doğrudan 11 ili etkilediğini anımsattı.

Özhaseki, depremlerden etkilenen bina, depo ve iş yerlerinin de olduğu 850 bin bağımsız birimin yeniden yapılması gerektiğini belirterek, "Bu neredeyse Osmaniye, Adıyaman, Malatya büyüklüğünde 5-7 vilayetin yeniden, sıfırdan yapılması demek. Karşımıza çıkan maddi hasar rakamsal olarak ifade edilecek olursa 100 milyar dolar civarında. Bütün bunları karşılayabiliriz ayrı bir şey ama 50 binden fazla canımızı da toprağa verdik. Onun acısını unutmak hiç kolay değil." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın afetin ilk anından itibaren müdahil olup görevlendirmeleri yaptığını dile getiren Özhaseki, devletin müthiş bir refleks gösterdiğini anlattı.

Özhaseki, depremlerde 250 binden fazla yapının çöktüğüne ve arama kurtarma çalışmaları için çok fazla sayıda kişinin gerektiğine dikkati çekerek, "Çok şükür o gayretlerin hepsini, elimizden ne geliyorsa yaptık. Muhataplarımız yurt dışından geldiklerinde 'Bu depremin yüzde 10-20'si bizim ülkemizde olsaydı emin olun biz altından kalkamazdık' dediler." ifadesini kullandı.

"Evet, kurtarma çalışmaları biraz zaman alıyor ama arkasından iaşe ibate bakımından ne lazımsa yapıldı, çadırlar temin edildi, konteynerler geldi. Şimdi de sıra normal kalıcı konutların yapılmasına doğru geldi." diyen Özhaseki, afet döneminde çocukların kumbaralarındaki parayı, vatandaşların hac vazifesi için ayırdıkları birikimi verdiklerini, bunlarla gurur duyduklarını söyledi.