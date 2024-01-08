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Giriş Tarihi: 8.1.2024 10:15 Son Güncelleme: 8.1.2024 10:16

Bakan Işıkhan: 1 milyon 237 bin 26 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IşıkhanİŞKUR’un, Türkiye’nin işgücü piyasasında 2023 yılında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayarak, “2023 yılında; 1 milyon 237 bin 26 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2 milyon 765 bin 984 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 695 bin 536 işyeri ziyareti yaptık. İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İHA
Bakan Işıkhan: 1 milyon 237 bin 26 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından İŞKUR istihdam verilerini değerlendirdi. Bakan Işıkhan yaptığı paylaşımda, kamu istihdam kurumu olan İŞKUR'un, Türkiye'nin işgücü piyasasında 2023 yılında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, istihdam verilerini de açıklayarak şu ifadelere yer verdi:

"2023 yılında; 1 milyon 237 bin 26 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2 milyon 765 bin 984 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 695 bin 536 işyeri ziyareti yaptık. İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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Bakan Işıkhan: 1 milyon 237 bin 26 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik
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