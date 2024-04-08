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Giriş Tarihi: 8.4.2024 10:55 Son Güncelleme: 8.4.2024 10:56

Bakan Işıkhan: 2024 yılının ilk 3 ayında bin kişi işe yerleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR tarafından hazırlanan ve 2024’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin verileri değerlendirerek, “2024 yılının ilk 3 ayında bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik” ifadelerini kullandı.

İHA
Bakan Işıkhan: 2024 yılının ilk 3 ayında bin kişi işe yerleştirildi

İŞKUR tarafından hazırlanan ve 2024'ün ilk çeyreğinde gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin verileri içeren Mart ayı İstatistik Bülteni açıklandı. Sosyal medya hesabından istatistiklere ilişkin verileri paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatına katılımı destekliklerini ve istihdamı daha da arttıracaklarını söyledi.

Bakan Işıkhan, işe yerleştirilen kişilerin 2024'ün ilk 3 ayında 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 28 artış gösterdiğini belirterek, "2024 yılının ilk 3 ayında bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında bin vatandaşımız ile bireysel görüşme gerçekleştirdik. Öğrencilere yönelik bin okul ziyareti ve işverenlere yönelik bin iş yeri ziyareti gerçekleştirdik" bilgilerini aktardı.

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Bakan Işıkhan: 2024 yılının ilk 3 ayında bin kişi işe yerleştirildi
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