Bakan Işıkhan’dan Mardin ziyareti sırasında dikkat çeken açıklamalar

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Işıkhan, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından Mardin Valiliği'ni ziyaret etti.

Burada Vali Mahmut Demirtaş ile makamında görüşen Işıkhan, çakışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Işıkhan ziyaretin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yakın ilgi ve sıcak bir şekilde karşılandığını belirterek, "Bana, baba ocağıma, evime geldiğimi hissettirdiğiniz için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bakanlık görevimde ilk il ziyaretlerimden birini memleketim olan Mardin'e gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyim" diye konuştu.

Her zaman bu toprakların evladı olmaktan gurur duyduğunu, ata topraklarını terk ve ihmal etmediklerini dile getiren Işıkhan, şöyle dedi:

"Şehrimiz, insanlık tarihi kadar eski bir coğrafyanın merkezinde yer alıyor. Mardin ülkemizin en özel illerinden birisidir. Mardin, birçok medeniyete, birçok inanca ev sahipliği yapmış, onları bağrına basmış toprakların adıdır. Mardin kadim bir şehirdir. Buradaki çok kültürlü doku, milli birliğimizin ne kadar güçlü bir temele sahip olduğunu çok açık şekilde ortaya koyuyor. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Mardin kardeşliğin şehridir, Mardin farklılıkların zenginliğe dönüştüğü yerdir."