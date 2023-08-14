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Giriş Tarihi: 14.8.2023 22:42 Son Güncelleme: 14.8.2023 22:43

Bakan Işıkhan duyurdu: İşverene 7 yılda 64 milyar lirayı aşan asgari ücret desteği

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 7 yılda 1.7 milyondan fazla işletmeye 64 milyar liranın üzerinde asgari ücret desteği sağladıklarını açıkladı.

İHA
Bakan Işıkhan duyurdu: İşverene 7 yılda 64 milyar lirayı aşan asgari ücret desteği

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınan bilgilere göre, 1 milyon 781 bin 89 işletmeye bu yılın ocak ve mayıs aylarında 13,1 milyar lira, 2016 yılından itibaren ise 64,4 milyar lira asgari ücret desteği sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Son 7 yılda 1.7 milyonun üzerinde işletmeye 64 milyar lirayı aşkın asgari ücret desteği sağladık. Ülkemizi daha müreffeh yarınlara işverenlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

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Bakan Işıkhan duyurdu: İşverene 7 yılda 64 milyar lirayı aşan asgari ücret desteği
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