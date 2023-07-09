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Giriş Tarihi: 9.7.2023 16:47

Bakan Işıkhan, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

AA
Bakan Işıkhan, Malatya’da Afet Koordinasyon Toplantısı’na katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığındaki Afet Koordinasyon Merkezi'nde Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı Namık Gören ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Işıkhan, SGK İl Müdürü Tekin Kutlu'yu da ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, ardından Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'ne geçerek burada depremzedelerle buluştu.

Depremzedeleri konteynerlerinde ziyaret eden Işıkhan, sorunları dinledi, talepleri aldı, çocuklara oyuncak dağıttı.

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Bakan Işıkhan, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı
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