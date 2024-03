Bakan Işıkhan: Projelerimiz ve programlarımızla kadın istihdamını önceliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projeler ve programlarla kadın istihdamını öncelediklerini söyledi.

Işıkhan, Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Kadın İstihdam Sistemi İş-Pozitif Tanıtım Programı ve İstihdam Fuarı"na katıldı.

Bakan Işıkhan, programda, milli mücadeleyi hem başlatan hem de nihayetinde zaferle taçlandıran kadim şehir Ankara'nın 100 yıl önce milli mücadeleye öncülük ettiği gibi 100 yıl sonra yine hükümetin Türkiye Yüzyılı vizyonuna rehberlik edecek şehirlerin başında geldiğini söyledi.

Başkentin İş Pozitif Kadın İstihdamı Projesi'nin sloganında da yer aldığı gibi "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya" rotası istikametinde büyüyen Türkiye'nin işaret fişeği olacağını dile getiren Işıkhan, bunu kadın erkek, genç yaşlı demeden el birliğiyle katma değer üreterek, daha fazla yatırımla ve istihdamla başaracaklarını kaydetti.

"ÜLKENİN KALKINMA VE İLERLEME HAMLESİNDE KADINLAR AKTİF ROL OYNADI"

Türk milletinin, kadını toplumun kurucu unsuru olarak gören bir gelenekten, baş tacı yapan bir inanç ve kültürden geldiğini belirten Işıkhan, son 21 yılda aynı anlayışla, ülkenin gerçekleştirdiği kalkınma ve ilerleme hamlesinde de kadınların emeği, çabası ve gayretiyle aktif rol oynadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki mücadelesine öncülük ettiğini ve bu alanda Türkiye'ye küresel bir vizyon kazandırdıklarına işaret eden Işıkhan, kendilerinin de onların izinde yeni yüzyıla mührünü vuracak yeni bir kadın istihdam seferberliği projesini daha hayata geçirdiklerini ifade etti.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde açılışını gerçekleştirdikleri İş Pozitif ile 21 yıldır hükümet olarak en fazla önem verdikleri konuların başında gelen kadın istihdamı seferberliğini başlattıklarını anımsatan Işıkhan, "Bu kapsamda projemizi, doğudan batıya, güneyden kuzeye her il ve bölgemizde anlatmak üzere yola çıktık. Projemizi başlattığımız 9 Şubat'tan bu yana yaklaşık bir ayda, 45 bin kadını işe yerleştirdik. İnşallah bu rakam, her geçen gün katlanarak artacak." dedi.

"PROJELERİMİZ VE PROGRAMLARIMIZLA KADIN İSTİHDAMINI ÖNCELİYORUZ"

Vedat Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğin güçlü Türkiye'sine giden yol, kadın-erkek her bir insanımızın sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde imkanı ölçüsünde yer aldığı topyekun bir seferberlik şuurundan geçmektedir. Nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Geçmişten günümüze binlerce yıldır olduğu gibi önümüzdeki yüzyılda da kadınların, aklına, fikrine, vizyonuna ihtiyacımız var. Bu sebeple projelerimiz ve programlarımızla kadın istihdamını önceliyoruz."

Son 21 yılda İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirilen 13 milyonu aşkın vatandaşın 4 milyondan fazlasının kadınlardan oluştuğunu belirten Işıkhan, yine son 21 yılda İŞKUR'un "Aktif İşgücü Programları"ndan yararlanan yaklaşık 5 milyon kişiden 2,5 milyonunun kadınlardan oluştuğunu ifade etti.

Nitelikli iş gücünü artırma noktasında eğitimin önemli olduğunu dile getiren Işıkhan, geçen yıl 27 binin üzerinde kadını kurs ve programlardan yararlandırdıklarını kaydetti.

Işıkhan, İŞKUR'un iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden geçen yıl yaklaşık 877 bin kadının faydalandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece danışmanlık hizmeti alan kadınların sayısına baktığımızda bile kadınların çalışma isteği ve azmini görebiliyoruz. Biz de Bakanlık olarak bu azmi ve kararlılığı, sahip olduğumuz tüm imkanları seferber ederek ülkemizin istikbali için birer katma değere dönüştürmenin gayreti içerisindeyiz. İş Pozitif projemiz de tam olarak böyle bir anlayışın sonucudur. Proje kapsamında, on Bakanlığımızın proje ortağı olduğu, tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alacak, İş-Pozitif adı altında bir bilgi sistemi kurduk. İş Pozitif, istihdama yönelik eğitim veren ve çeşitli kurslar düzenleyen, iş gücü ihtiyacı olan ve istihdam oluşturma potansiyeline sahip aktörlerin, çevrimiçi olarak bir araya gelebileceği bir işbirliği sistemidir."

Kayıt dışı çalışmanın, çalışma hayatının en büyük problemlerinden biri olduğuna dikkati çeken Işıkhan, kayıt dışı çalışmanın özellikle kadınların sosyal güvenliğini, geleceğini, emeğini tehdit ettiğini, bu projeyle bu tür problemlerin de önüne geçileceğini söyledi.

"HEDEFİMİZ DAHA ÇOK ÜRETEN GÜÇLÜ KADINLARIN SAYISINI ARTIRMAK"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ise Türkiye'de eskiden kadın denilince akıllara negatif ayrımcılığın geldiğini belirterek, yeni Türkiye'de, Türkiye Yüzyılı'nda kadınların gücünden ve pozitif ayrımcılıktan bahsedildiğini söyledi.

Bir kadının istemesi, karar vermesi ve önüne konulan fırsatları iyi değerlendirmesi halinde Türkiye'ye üreten kadın olarak katkı verebileceğini ifade eden Usta, hedeflerinin daha çok üreten güçlü kadınların sayısını arttırmak olduğunu kaydetti.

Usta, kadınları ötekileştiren, ayrıştıran ve farklı statülerle sınıflandırmaya çalışan zihniyetleri hiçbir zaman kabul etmediklerini ve etmeyeceklerini belirterek "Her kadının kapasitesinin olduğunu, içinde müthiş bir sır olduğunu ve isterse bu sırlarla ve bu kapasiteyle her şeyi başarabileceğine inanan insanlarız. 22 yıllık iktidarımızda da hep kadınlarımıza inandık. Kadınlarımızı hayatın içerisinde, toplumsal hayatta, sivil toplumda, siyasette, ekonomide, iş hayatında işin öznesi olarak kabul ettik. O yüzden de her türlü imkanı ve fırsatı kadınlar için sunmaya çalıştık." diye konuştu.

Kadınlarla ilgili yapılan yasal düzenlemeleri hatırlatan Usta, kadınlarla ilgili konularda daha yapacak çok iş, aşılacak çok yol olduğunu söyledi.

Usta, "Ama şundan eminim ki gerek bu salonda bulunan, gerekse Türkiye'nin dört bir yılında bulunan her kadınımızın inancıyla, gücüyle Türkiye'yi yeni yüzyılımızda çok daha güçlü bir Türkiye hale getireceğiz. Üreteceğiz, ürettiklerimizle gurur duyacağız ve başarılarımızla beraber Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde başlatmış olduğumuz İş Pozitif ile beraber kadın istihdamını OECD ülkeleri arasında üst sıralara taşımayı başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Işıkhan, kadın istihdamına katkıda bulunan kurum ve firmaların yöneticilerine ödüllerini verdi.

Işıkhan ve diğer protokol üyeleri, kurum ve firmaların açtığı stantları gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.