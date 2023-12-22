Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması

İŞKUR, 1 MİLYON 99 BİN KİŞİNİN ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAMINA ARACILIK ETTİ

Işıkhan, İŞKUR tarafından 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 99 bin kişinin özel sektörde istihdamına aracılık ettiklerini söyledi.

Işıkhan, özellikle gençler olmak üzere her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemleri'ni hayata geçireceklerini bildirdi.

"EYT KAPSAMINDA DÜZENLEMEDEN FAYDALANAN KİŞİ SAYISI BUGÜN İTİBARIYLA YAKLAŞIK 2 MİLYON"

Kamuoyunda EYT olarak bilinen düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Bakan Işıkhan, "Düzenleme ile 8 Eylül 1999 tarih ve öncesi sigortalılarımız için emeklilikte yaş şartını kaldırdık. Vatandaşlarımızın talep ettikleri bu beklentilerini karşıladık. EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarıyla yaklaşık 2 milyondur" diye konuştu.